Эти 10 питомцев в праздничных костюмчиках точно вернут вам потерянное новогоднее настроение
Дайте волю вашей улыбке с этой коллекцией пушистых друзей в костюмах! Новогоднее веселье уже на четырёх лапках. Присмотритесь, вдруг найдётся образ и для вашего любимого пушистика.
"Это первое Рождество мистера Пирожка!" — ansooegagnon.
Фото © Reddit / ansooegagnon
"Если бы у меня было достаточно энергии, чтобы делать рождественские открытки, это была бы картинка", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Счастливый маленький рождественский Му!" — AviahWinchester.
Фото © Reddit / AviahWinchester
"Жена настояла, чтобы я сделал рождественские фотки коту. Получилось лучше, чем я ожидал", — ender52.
Фото © Reddit / ender52
"Всю свою жизнь я хотел кота. Взял этого маленького парня и вот делюсь с вами первым Рождеством Орео", — tunaaa12.
Фото © Reddit / tunaaa12
"С Рождеством!" — momoxoxo.
Фото © Reddit / momoxoxo
"Вот Твикс. Как же он терпит детей. С Рождеством!" — I_Love_McRibs.
Фото © Reddit / I_Love_McRibs.
"Это Фивал, и он поздравляет вас с Рождеством в свой первый раз!" — autumnflame91.
Фото © Reddit / autumnflame91
"Мой друг после рождественской вечеринки в уродливых свитерах отдал их собакам. Я никогда в жизни никому так не завидовал!" — SoDakZak.
Фото © Reddit / SoDakZak
"Нарисуй меня, как одну из твоих рождественских ёлок", — Bloody-August.
Фото © Reddit / Bloody-August
- Ветеринар объяснила, почему кормить собак с новогоднего стола опасно для их жизни
вчера в 06:43
- "Топает уверенно": Крошка панда из Московского зоопарка показала пяточки и заставила россиян умиляться до слёз
21 декабря, 17:39
- 10 котиков обожают подставлять животик, и вы точно захотите почесать этих пушистиков
21 декабря, 06:00
Reddit / tunaaa12, Bloody-August