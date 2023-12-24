Регион

Уведомления отключены

24 декабря, 14:00

Эти 10 питомцев в праздничных костюмчиках точно вернут вам потерянное новогоднее настроение

Дайте волю вашей улыбке с этой коллекцией пушистых друзей в костюмах! Новогоднее веселье уже на четырёх лапках. Присмотритесь, вдруг найдётся образ и для вашего любимого пушистика.

"Это первое Рождество мистера Пирожка!" ansooegagnon.

Фото © Reddit / ansooegagnon

Фото © Reddit / ansooegagnon

"Если бы у меня было достаточно энергии, чтобы делать рождественские открытки, это была бы картинка", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Счастливый маленький рождественский Му!" AviahWinchester.

Фото © Reddit / AviahWinchester

Фото © Reddit / AviahWinchester

"Жена настояла, чтобы я сделал рождественские фотки коту. Получилось лучше, чем я ожидал", — ender52.

Фото © Reddit / ender52

Фото © Reddit / ender52

"Всю свою жизнь я хотел кота. Взял этого маленького парня и вот делюсь с вами первым Рождеством Орео", — tunaaa12.

Фото © Reddit / tunaaa12

Фото © Reddit / tunaaa12

"С Рождеством!"momoxoxo.

Фото © Reddit / momoxoxo

Фото © Reddit / momoxoxo

"Вот Твикс. Как же он терпит детей. С Рождеством!" I_Love_McRibs.

Фото © Reddit / I_Love_McRibs.

Фото © Reddit / I_Love_McRibs.

"Это Фивал, и он поздравляет вас с Рождеством в свой первый раз!"autumnflame91.

Фото © Reddit / autumnflame91

Фото © Reddit / autumnflame91

"Мой друг после рождественской вечеринки в уродливых свитерах отдал их собакам. Я никогда в жизни никому так не завидовал!" SoDakZak.

Фото © Reddit / SoDakZak

Фото © Reddit / SoDakZak

"Нарисуй меня, как одну из твоих рождественских ёлок", — Bloody-August.

Фото © Reddit / Bloody-August

Фото © Reddit / Bloody-August

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида
10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида
Обложка ©

Reddit / tunaaa12, Bloody-August

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Животные/ домашние питомцы
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров