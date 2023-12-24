Эти 10 питомцев в праздничных костюмчиках точно вернут вам потерянное новогоднее настроение

"Это первое Рождество мистера Пирожка!" — ansooegagnon.

Фото © Reddit / ansooegagnon

"Если бы у меня было достаточно энергии, чтобы делать рождественские открытки, это была бы картинка", — пользователь Reddit.

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"Счастливый маленький рождественский Му!" — AviahWinchester.

Фото © Reddit / AviahWinchester

"Жена настояла, чтобы я сделал рождественские фотки коту. Получилось лучше, чем я ожидал", — ender52.

Фото © Reddit / ender52

"Всю свою жизнь я хотел кота. Взял этого маленького парня и вот делюсь с вами первым Рождеством Орео", — tunaaa12.

Фото © Reddit / tunaaa12

Фото © Reddit / momoxoxo

"Вот Твикс. Как же он терпит детей. С Рождеством!" — I_Love_McRibs.

Фото © Reddit / I_Love_McRibs.

"Это Фивал, и он поздравляет вас с Рождеством в свой первый раз!" — autumnflame91.

Фото © Reddit / autumnflame91

"Мой друг после рождественской вечеринки в уродливых свитерах отдал их собакам. Я никогда в жизни никому так не завидовал!" — SoDakZak.

Фото © Reddit / SoDakZak

"Нарисуй меня, как одну из твоих рождественских ёлок", — Bloody-August.