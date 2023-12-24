В федерации борьбы вступились за спортсмена, который напал на девушку в Таиланде

Борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата мира дагестанец Магомедгаджи Нуров не мог напасть на девушку в Таиланде, заявил начальник отдела женской борьбы Федерации спортивной борьбы России Виталий Фельдшеров. По его словам, спортсмен — "спокойный человек, из которого и слова не вытянешь".

"Это точно не Магомедгаджи Нуров, который раньше выступал за нашу команду. Я посмотрел видео, это явно не его голос. Раньше работал начальником команды по вольной борьбе, не раз бывал на сборах и прекрасно его знаю. Это очень сдержанный и доброжелательный человек, в отношении которого даже и намёка на что-то подобное не было", — сказал Фельдшеров в беседе РИА "Новости".

Как пишет агентство, 15 декабря Нуров в Таиланде приставал к девушке из Казахстана. Он подошёл к ней и предложил "развлечься", а затем задрал её футболку. Начался словесный конфликт, который перерос в драку. Сообщается, что Нуров несколько раз ударил девушку по лицу. После разбирательства спортсмену выписали штраф и запретили общаться с потерпевшей.