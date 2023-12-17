Федерация бокса России разбирается в причинах смерти подростка на турнире

Региональная прокуратура уже приступила к проверке обстоятельств трагедии. В том числе будет дана оценка своевременности оказания медпомощи по ходу соревнований, а также будет установлено, был ли у погибшего юноши медицинский допуск для занятий боксом. Там пояснили, что состязания проводились 16–17 декабря. Мальчик 2009 г.р. принимал в них участие на протяжении двух дней, выиграв все раунды. 17 декабря в финальном раунде подросток потерял сознание после нескольких ударов от соперника, спасти его не смогли. Журналисты писали, что, по предварительной версии, смертельным мог стать удар в голову.