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12 ноября, 15:01
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13-летнюю дочь чемпиона мира по боксу нашли мёртвой в Москве после семейного конфликта

Дочь чемпиона по боксу Григория Дрозда найдена мёртвой под окнами дома в Москве

<p>Григорий Дрозд. Обложка © ТАСС / Данил Айкин</p>

Григорий Дрозд. Обложка © ТАСС / Данил Айкин

В Москве 13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда найдена мёртвой под окнами многоэтажки, на 13-м этаже которой проживала семья. О трагедии пишет SHOT.

ЧП произошло накануне в Хорошёвском районе столицы — на улице Авиаконструктора Сухого. 44-летний спортсмен проводил семейный вечер в окружении жены, дочери и двух сыновей. По предварительной информации, произошёл небольшой конфликт, после которого девочка обиделась и убежала в свою комнату.

Когда родители заглянули к дочери, то не нашли её. Тело ребёнка обнаружили под окнами дома с многочисленными травмами. Полиция начала проверку. Семья спортсмена на учёте не состояла, претензий к ней не было.

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Татьяна Миссуми
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