13-летнюю дочь чемпиона мира по боксу нашли мёртвой в Москве после семейного конфликта
Дочь чемпиона по боксу Григория Дрозда найдена мёртвой под окнами дома в Москве
Григорий Дрозд. Обложка © ТАСС / Данил Айкин
В Москве 13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда найдена мёртвой под окнами многоэтажки, на 13-м этаже которой проживала семья. О трагедии пишет SHOT.
ЧП произошло накануне в Хорошёвском районе столицы — на улице Авиаконструктора Сухого. 44-летний спортсмен проводил семейный вечер в окружении жены, дочери и двух сыновей. По предварительной информации, произошёл небольшой конфликт, после которого девочка обиделась и убежала в свою комнату.
Когда родители заглянули к дочери, то не нашли её. Тело ребёнка обнаружили под окнами дома с многочисленными травмами. Полиция начала проверку. Семья спортсмена на учёте не состояла, претензий к ней не было.
Ранее сообщалось, что в городе Нальчике Кабардино-Балкарии из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже многоквартирного дома, выпал ребёнок 2021 года рождения. В результате падения малыш погиб.