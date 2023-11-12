13-летнюю дочь чемпиона мира по боксу нашли мёртвой в Москве после семейного конфликта

В Москве 13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда найдена мёртвой под окнами многоэтажки, на 13-м этаже которой проживала семья. О трагедии пишет SHOT.

ЧП произошло накануне в Хорошёвском районе столицы — на улице Авиаконструктора Сухого. 44-летний спортсмен проводил семейный вечер в окружении жены, дочери и двух сыновей. По предварительной информации, произошёл небольшой конфликт, после которого девочка обиделась и убежала в свою комнату.

Когда родители заглянули к дочери, то не нашли её. Тело ребёнка обнаружили под окнами дома с многочисленными травмами. Полиция начала проверку. Семья спортсмена на учёте не состояла, претензий к ней не было.