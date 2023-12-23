Чемпион Европы по боксу насмерть разбился в ДТП на Кубани

В Краснодарском крае в ДТП погиб боксёр Альберт Родионов, трёхкратный победитель первенства России, победитель первенства Европы. Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко в своём телеграм-канале.

"В ДТП разбился трёхкратный победитель первенства России, победитель первенства Европы Альберт Родионов. Ему не было и 30 лет… У Альберта остались жена и семилетняя дочь", — говорится в сообщении.

Похороны состоятся в Волжском 24 декабря. Федерация бокса выразила соболезнования родным и близким спортсмена и заявила, что возьмёт на себя все расходы и поможет семье Родионова.