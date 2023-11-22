Спешил на репетицию: В ДТП погиб 27-летний актёр Максим Шахров
Истринский театр: Артист Максим Шахров погиб в ДТП по дороге на репетицию
Артист Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров. Обложка © t.me / Истринский муниципальный драматический театр
В автомобильной аварии погиб 27-летний актёр Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров. Трагическую новость сообщили в телеграм-канале театра.
"Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова. Он погиб сегодня, в автомобильной аварии, спешил на репетицию", — прокомментировали в театре.
Максим работал в труппе театра с 2020 года после окончания актёрского отделения Московского государственного института культуры. За три года он сыграл 23 роли, в том числе поэта Сергея Есенина, Маленького Мука и Панталоне в "Слуге двух господ".
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