Спешил на репетицию: В ДТП погиб 27-летний актёр Максим Шахров

В автомобильной аварии погиб 27-летний актёр Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров. Трагическую новость сообщили в телеграм-канале театра.

"Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова. Он погиб сегодня, в автомобильной аварии, спешил на репетицию", — прокомментировали в театре.

Максим работал в труппе театра с 2020 года после окончания актёрского отделения Московского государственного института культуры. За три года он сыграл 23 роли, в том числе поэта Сергея Есенина, Маленького Мука и Панталоне в "Слуге двух господ".