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21 ноября, 21:24

Спешил на репетицию: В ДТП погиб 27-летний актёр Максим Шахров

Истринский театр: Артист Максим Шахров погиб в ДТП по дороге на репетицию

<p>Артист Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/teatristra/1093" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Истринский муниципальный драматический театр</a></p>

Артист Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров. Обложка © t.me / Истринский муниципальный драматический театр

В автомобильной аварии погиб 27-летний актёр Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров. Трагическую новость сообщили в телеграм-канале театра.

"Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова. Он погиб сегодня, в автомобильной аварии, спешил на репетицию", — прокомментировали в театре.

Максим работал в труппе театра с 2020 года после окончания актёрского отделения Московского государственного института культуры. За три года он сыграл 23 роли, в том числе поэта Сергея Есенина, Маленького Мука и Панталоне в "Слуге двух господ".

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Анатолий Симоненко
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