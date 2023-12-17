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17 декабря, 18:21
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Две легенды советского хоккея умерли в Москве с разницей в один день

Умер двукратный вице-чемпион СССР по хоккею в составе "Спартака" Игорь Капустин

<p>Игорь Капустин (слева). Обложка © <a href="https://spartak.ru/news/history/ne-stalo-igorya-kapustina/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Spartak.ru</a></p>

Игорь Капустин (слева). Обложка © Spartak.ru

На 67-м году жизни скончался двукратный вице-чемпион СССР в составе столичного ХК "Спартак" Игорь Капустин. О его смерти говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"17 декабря в возрасте 66 лет не стало Игоря Капустина — прославленного нападающего московского "Спартака" и двукратного вице-чемпиона страны (1982, 1983) в составе нашего клуба", сказано в публикации. Причины смерти титулованного спортсмена не названы. Представители клуба выразили свои соболезнования семье и близким хоккеиста.

Форвард играл в составе "Спартака" с 1981 по 1983 год. Он провёл за клуб 57 встреч, в которых забросил 16 шайб и отдал 18 результативных передач. В составе сборной СССР Капустин стал чемпионом Европы среди юношеских команд и забрал первенство в молодёжном чемпионате мира.

На клубном уровне спортсмен играл также за московские "Крылья Советов". В составе этой команды Капустин завоевал Кубок европейских чемпионов. Кроме того, в его послужном списке есть игры за воскресенский "Химик", московский "Москвич", венгерский "Ференцварош" и израильский "Бат-Ям". Завершив карьеру игрока, экс-хоккеист вошёл в руководящий состав "Крыльев Советов". Помимо этого, он был тренером для детей в Одинцове.

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А вчера пришла печальная весть о том, что на 83-м году жизни умер трёхкратный чемпион СССР по хоккею в составе московского "Спартака" Алексей Макаров. Он играл за "Спартак" с 1960 по 1972 год.

Юрий Лысенко
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