Регион

Уведомления отключены

16 декабря, 09:58

Скончался легендарный защитник "Спартака" Макаров

Трёхкратный чемпион СССР по хоккею в составе "Спартака" Макаров умер в 82 года

<p>Алексей Макаров. Обложка © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0W3ihPb8ijA&t=20s&ab_channel=%D0%A5%D0%9A%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%C2%BB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ХК "Спартак" Москва</a></p>

Алексей Макаров. Обложка © Youtube / ХК "Спартак" Москва

На 83-м году жизни умер трёхкратный чемпион СССР по хоккею в составе московского "Спартака" Алексей Макаров. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Сегодня утром пришла печальная новость. В возрасте 82 лет не стало Алексея Макарова, легендарного защитника московского "Спартака" и трёхкратного чемпиона страны в составе нашего клуба", — говорится в сообщении.

Макаров играл за "Спартак" с 1960 по 1972 год. В составе красно-белых он выиграл три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали чемпионатов СССР. Также хоккеист дважды становился победителем Кубка СССР в 1970 и 1971 годах. За "Спартак" Макаров провёл 380 матчей, забросив 70 шайб. В 1963–1969 годах семь раз входил в число лучших игроков сезона.

Также защитник сыграл 12 матчей за сборную СССР в 1964–1968 годах и отметился двумя заброшенными шайбами. После завершения карьеры хоккеиста Макаров тренировал рязанский "Станкостроитель" (ныне "Рязань-ВДВ") в 1973–1974 годах.

Белорусский тренер по фристайлу умер в 35 лет

Белорусский тренер по фристайлу умер в 35 лет

А ранее Лайф писал, что умер голкипер и олимпийский чемпион по хоккею 1998 года в составе сборной Чехии Роман Чехманек. Ему было 52 года.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ХК Спартак
  • Утраты
  • Хоккей
  • Спорт
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров