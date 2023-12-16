Скончался легендарный защитник "Спартака" Макаров

На 83-м году жизни умер трёхкратный чемпион СССР по хоккею в составе московского "Спартака" Алексей Макаров. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Сегодня утром пришла печальная новость. В возрасте 82 лет не стало Алексея Макарова, легендарного защитника московского "Спартака" и трёхкратного чемпиона страны в составе нашего клуба", — говорится в сообщении.

Макаров играл за "Спартак" с 1960 по 1972 год. В составе красно-белых он выиграл три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали чемпионатов СССР. Также хоккеист дважды становился победителем Кубка СССР в 1970 и 1971 годах. За "Спартак" Макаров провёл 380 матчей, забросив 70 шайб. В 1963–1969 годах семь раз входил в число лучших игроков сезона.

Также защитник сыграл 12 матчей за сборную СССР в 1964–1968 годах и отметился двумя заброшенными шайбами. После завершения карьеры хоккеиста Макаров тренировал рязанский "Станкостроитель" (ныне "Рязань-ВДВ") в 1973–1974 годах.