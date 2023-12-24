Вифлеем отказался праздновать Рождество в разгар бойни в Газе

Вооружённый конфликт Палестины и Израиля не позволит провести празднование католического Рождества в ночь с 24 на 25 декабря в городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, где, как говорит Священное Писание, родился Иисус Христос. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на членов палестинской христианской общины и вифлеемских священнослужителей.

"Мы не празднуем. В наших сердцах огромная боль, поэтому мы не можем и не готовы увидеть ёлку или какие-либо украшения", — цитирует издание представителя палестинской христианской общины города Маджеда Исхака.

В планах городских властей было проведение торжественного зажжения рождественской ёлки в Вифлееме дважды — настолько ожидаемой эта церемония выглядела в этом году. Однако теперь от неё придётся совсем отказаться. Как рассказал пастор одной из вифлеемских церквей Мунтер Исаак, жители находятся в состоянии войны, а их мысли обращены к происходящему в секторе Газа.

Один из сотрудников министерства туризма заявил, что иссякший поток туристов станет серьёзным ударом для экономики Вифлеема. На гостей со всего мира в качестве источника средств на жизнь полагаются свыше 8,5 тысячи семей. Так, за первые девять месяцев 2023 года город посетило полтора миллиона туристов. Увы, после обострения 7 октября в город больше никто не приезжает в туристических целях. Сумму, которую путешественники ежедневно приносили в вифлеемский бюджет, приблизительно оценивают в полтора миллиона долларов.

Ежегодно Вифлеем собирал паломников со всех частей мира. Рождество с 6-го на 7 января отмечают Иерусалимская, Русская, Сербская и Грузинская православные церкви, которые используют юлианский календарь, а также католики восточного обряда и некоторые из ветвей протестантизма. Эфиопские православные христиане, у которых собственный календарь, тоже встречают Рождество в ночь с 6 на 7 января.