В Германии пожаловались, что Украина лишила немцев Рождества

Продолжающиеся конфликты на Украине и в секторе Газа заставляют жителей Германии тратить меньше денег в преддверии Рождества, заявил глава Немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент. По его словам, траты граждан стали "умеренными".

"Цифры не лгут, и они, по данным Немецкого объединения розничной торговли (HDE), в настоящее время демонстрируют лишь умеренные рождественские траты среди немецких потребителей <…>. Причинами остаются продолжающиеся боевые действия на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и политические решения", — цитирует его Frankfurter Allgemeine.

Гент отметил, что немцы показывают "очень плохой старт" в предпраздничных покупках, причём видно это не только в розничной, но и в интернет-торговле. Всему виной неуверенность, рост цен и экономия, что, как ожидается, приведёт к падению продаж на пять-шесть процентов.