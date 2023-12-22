В Германии пожаловались, что Украина лишила немцев Рождества
FAZ: Украинский конфликт заставляет немцев отказываться от покупок к Рождеству
Продолжающиеся конфликты на Украине и в секторе Газа заставляют жителей Германии тратить меньше денег в преддверии Рождества, заявил глава Немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент. По его словам, траты граждан стали "умеренными".
"Цифры не лгут, и они, по данным Немецкого объединения розничной торговли (HDE), в настоящее время демонстрируют лишь умеренные рождественские траты среди немецких потребителей <…>. Причинами остаются продолжающиеся боевые действия на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и политические решения", — цитирует его Frankfurter Allgemeine.
Гент отметил, что немцы показывают "очень плохой старт" в предпраздничных покупках, причём видно это не только в розничной, но и в интернет-торговле. Всему виной неуверенность, рост цен и экономия, что, как ожидается, приведёт к падению продаж на пять-шесть процентов.
Ранее в Германии задумались о последствиях отказа Украины от транзита российского газа. Как указывает издание Focus, это сильно ударит по странам Евросоюза.
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