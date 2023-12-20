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20 декабря, 08:01

США предлагают несколько способов передачи Украине замороженных российских активов, пишут СМИ

FT: США предлагают передать российские активы Киеву через Всемирный банк и ЕБРР

Американские чиновники предложили переводить замороженные российские активы Украине через Всемирный банк. Об этом сообщает издание Financial Times.

По информации газеты, США представили странам G7 на рассмотрение документ, в котором говорится, что конфискация российских активов была осуществлена в рамках контрмеры, разрешённой международным правом. Сам же Вашингтон публично не поддерживал конфискацию.

"Чиновники США предложили переводить арестованные активы Украине траншами, например через Всемирный банк или ЕБРР", написали журналисты.

Примечательно, что чиновники рассматривают возможность передачи активов траншами как "аванс" в рамках компенсации от Российской Федерации.

ЕС впервые ввёл схему конфискации замороженных активов РФ и "посмертные" санкции

ЕС впервые ввёл схему конфискации замороженных активов РФ и "посмертные" санкции

Ранее Лайф писал, что ЕК намерена утвердить новое законодательство по налогообложению доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. В Еврокомиссии отметили, что под налогообложение могут подпасть доходы с около 200 миллиардов евро российских активов, которые находятся в европейских банках. А 12 декабря стало известно о том, что ЕК определилась с "механизмом иммобилизации доходов от замороженных активов" РФ.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Ян Поланин
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