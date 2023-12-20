США предлагают несколько способов передачи Украине замороженных российских активов, пишут СМИ

По информации газеты, США представили странам G7 на рассмотрение документ, в котором говорится, что конфискация российских активов была осуществлена в рамках контрмеры, разрешённой международным правом. Сам же Вашингтон публично не поддерживал конфискацию.

Ранее Лайф писал, что ЕК намерена утвердить новое законодательство по налогообложению доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. В Еврокомиссии отметили, что под налогообложение могут подпасть доходы с около 200 миллиардов евро российских активов, которые находятся в европейских банках. А 12 декабря стало известно о том, что ЕК определилась с "механизмом иммобилизации доходов от замороженных активов" РФ.