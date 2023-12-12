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ЕК определилась с "механизмом иммобилизации доходов от замороженных активов" РФ

12 декабря, 16:09
<p>ЕК определилась с "механизмом иммобилизации доходов от замороженных активов" РФ. Обложка © Shutterstock</p>

ЕК определилась с "механизмом иммобилизации доходов от замороженных активов" РФ. Обложка © Shutterstock

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова заявила, что принят "механизм иммобилизации доходов" от замороженных российских активов, находящихся в Европе. Об этом она сказала на пресс-конференции ЕК в Страсбурге.

"Коллегия Еврокомиссии одобрила также механизм иммобилизации доходов от замороженных активов России", подчеркнула Юрова.

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Накануне сообщалось, что Еврокомиссия намерена утвердить новое законодательство по налогообложению доходов от реинвестирования замороженных активов российского ЦБ. В ЕК отметили, что под налогообложение могут подпасть доходы с около 200 млрд евро российских активов, которые находятся в европейских банках.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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