ЕК определилась с "механизмом иммобилизации доходов от замороженных активов" РФ

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова заявила, что принят "механизм иммобилизации доходов" от замороженных российских активов, находящихся в Европе. Об этом она сказала на пресс-конференции ЕК в Страсбурге.

Накануне сообщалось, что Еврокомиссия намерена утвердить новое законодательство по налогообложению доходов от реинвестирования замороженных активов российского ЦБ. В ЕК отметили, что под налогообложение могут подпасть доходы с около 200 млрд евро российских активов, которые находятся в европейских банках.