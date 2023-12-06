В ЕС отказались передавать Украине прибыль с российских активов

Ряд европейских стран не одобрили идею Испании о том, чтобы передать Украине прибыль с замороженных российских активов. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на чиновников.

Так, некоторые члены Евросоюза выразили мнение, что предложение Мадрида "не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины", поскольку киевскому режиму потребуются месяцы или даже годы, чтобы наконец заполучить средства. По данным издания, этот вопрос обсуждался в ходе встречи представителей организации.

Как подсчитали испанские эксперты, прибыль от резервов российского ЦБ к 2027 году может превысить 15 миллиардов евро, однако представители стран не смогли понять, откуда взять такие показатели доходов. Ряд дипломатов предположили, что проект был составлен с незнанием настроений в ЕС, а другие же посчитали, что Мадрид с помощью этого хотел добиться перенаправления средств в другие сферы.