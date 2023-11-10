В Евросоюзе боятся использовать замороженные активы России, узнали СМИ

Некоторые члены Евросоюза, в том числе Германия, Франция, Италия и Бельгия, опасаются попыток ускорить передачу замороженных активов российского Центрального банка Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

"Государства-члены, включая Францию, Германию, Италию и Бельгию, с осторожностью относятся к ускорению усилий по использованию прибыли от активов российского Центрального банка, находящихся под санкциями, для поддержки Украины", — передаёт агентство.

8 ноября в Брюсселе состоялось закрытое заседание Еврокомиссии, на котором ключевые страны ЕС заявили, что "предпочли бы более постепенный подход" по этому вопросу. Так, они просят дать гарантии, что формула использования прибыли от замороженных российских активов является юридически обоснованной и не угрожает финансовой стабильности. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель согласен с данной позицией и настороженно относится к идее представить законопроект об использовании российских активов до конца года.