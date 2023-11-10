В Евросоюзе боятся использовать замороженные активы России, узнали СМИ
Bloomberg: В ЕС опасаются ускорять применение замороженных активов РФ
Некоторые члены Евросоюза, в том числе Германия, Франция, Италия и Бельгия, опасаются попыток ускорить передачу замороженных активов российского Центрального банка Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
"Государства-члены, включая Францию, Германию, Италию и Бельгию, с осторожностью относятся к ускорению усилий по использованию прибыли от активов российского Центрального банка, находящихся под санкциями, для поддержки Украины", — передаёт агентство.
8 ноября в Брюсселе состоялось закрытое заседание Еврокомиссии, на котором ключевые страны ЕС заявили, что "предпочли бы более постепенный подход" по этому вопросу. Так, они просят дать гарантии, что формула использования прибыли от замороженных российских активов является юридически обоснованной и не угрожает финансовой стабильности. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель согласен с данной позицией и настороженно относится к идее представить законопроект об использовании российских активов до конца года.
Ранее Лайф сообщал, что по новому указу президента РФ Владимира Путина часть заблокированных в России активов иностранных инвесторов можно будет обменять на замороженные активы россиян. Процесс обмена заблокированными активами будет запущен в пределах 100 тысяч рублей. Причём на первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей, которые принадлежат розничным инвесторам. В Минфине уточнили, что в "обмене" замороженными активами задействуют брокеров, а не государство.
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