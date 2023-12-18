ЕС впервые ввёл схему конфискации замороженных активов РФ и "посмертные" санкции

В 12-й пакет санкций Евросоюза против России впервые был добавлен механизм конфискации финансовых активов российских юридических и физических лиц для дальнейших выплат компенсаций европейским компаниям, собственность которых в РФ теперь принадлежит государству или российским компаниям. Об этом сказано в постановлении Совета ЕС.

"Совет ЕС "расширил критерии для включения в санкционные списки [российских] физических и юридических лиц, организаций и структур, ставших бенефициарами принудительной передачи собственности или контроля над структурами, основанными в России, которые прежде принадлежали или контролировались структурами ЕС", — сказано в документе.

Также предусмотрено исключение, позволяющее разморозить фонды или экономические ресурсы в тех случаях, когда страной ЕС в государственных интересах будет принято решение забрать у российского лица, структуры или организации экономические ресурсы, которые ему принадлежат или контролируются им. Впоследствии из этих ресурсов предполагается выплачивать компенсации западным компаниям, лишившимся собственности в России.

Иначе говоря, ЕС будет включать в списки санкций и блокировать в Европе активы российских компаний и предпринимателей, которым достались ресурсы покинувших РФ европейских организаций, не справившихся с выводом своего капитала на Запад. Средства в дальнейшем могут быть конфискованы, если пострадавшему представителю западного бизнеса потребуется компенсация.

Также документом ЕС впервые решил оставлять в силе санкции против россиян посмертно, чтобы исключить "риски финансирования" СВО на Украине.