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15 декабря, 08:59

В МИД Японии заявили о готовности заморозить активы 43 российских организаций

Министерство иностранных дел Японии опубликовало список из 43 российских организаций и одной компании из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), на которые собираются наложить санкции. Активы компаний и общественных организаций планируют заморозить, данные появились на сайте японского МИД.

В частности, санкции распространят на Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Юнармия, МК "Витязь", НПО им. Лавочкина, АО "195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения", завод имени Свердлова и прочие. Вместе с этим под заморозку подпадает компания Lumber Marine SA из ОАЭ.

Британия c 1 января вводит запрет на импорт алмазов из России

Британия c 1 января вводит запрет на импорт алмазов из России

Напомним, что Министерство экономики Японии ввело санкции против 57 компаний России и 27 Белоруссии. Вместе с этим страна запретила импорт алмазов из России, ограничения вступают в силу с 1 января 2024 года. Также под санкции подпали уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, замминистра обороны Татьяна Шевцова и целый ряд представителей военного командования.

Обложка ©

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Дарья Нарыкова
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