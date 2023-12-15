В МИД Японии заявили о готовности заморозить активы 43 российских организаций
Министерство иностранных дел Японии опубликовало список из 43 российских организаций и одной компании из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), на которые собираются наложить санкции. Активы компаний и общественных организаций планируют заморозить, данные появились на сайте японского МИД.
В частности, санкции распространят на Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Юнармия, МК "Витязь", НПО им. Лавочкина, АО "195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения", завод имени Свердлова и прочие. Вместе с этим под заморозку подпадает компания Lumber Marine SA из ОАЭ.
Напомним, что Министерство экономики Японии ввело санкции против 57 компаний России и 27 Белоруссии. Вместе с этим страна запретила импорт алмазов из России, ограничения вступают в силу с 1 января 2024 года. Также под санкции подпали уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, замминистра обороны Татьяна Шевцова и целый ряд представителей военного командования.
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