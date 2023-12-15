В МИД Японии заявили о готовности заморозить активы 43 российских организаций

Министерство иностранных дел Японии опубликовало список из 43 российских организаций и одной компании из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), на которые собираются наложить санкции. Активы компаний и общественных организаций планируют заморозить, данные появились на сайте японского МИД.

В частности, санкции распространят на Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Юнармия, МК "Витязь", НПО им. Лавочкина, АО "195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения", завод имени Свердлова и прочие. Вместе с этим под заморозку подпадает компания Lumber Marine SA из ОАЭ.