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15 декабря, 03:01

Япония последовала примеру Британии и запретила импорт алмазов из России

Минэкономики Японии ввело санкции против 57 компаний России и 27 Белоруссии

Япония ввела новые ограничения против ряда стран. На этот раз в "чёрный список" попали компании из России, Белоруссии ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана. Об этом говорится в заявлении Министерства экономики страны.

По данным ведомства, рестрикции коснутся 27 белорусских компаний и 57 российских. Под ограничения, в частности, подпали Уральский завод гражданской авиации, Казанский пороховой завод, ЦНИИ "Буревестник" , НПО "Ижевские беспилотные системы", Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ" и "Электроприбор". Кроме того, Токио вводит санкции, включающие заморозку активов, против 35 лиц и 43 организаций из РФ. Данный перечень ещё не опубликован.

Кроме того, страна вводит эмбарго на импорт из России непромышленных алмазов. Ограничения вступают в силу с 1 января 2024 года.

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Ранее новый пакет ограничений против России ввела Великобритания. В частности, Соединённое Королевство с 1 января 2024 года вводит запрет на импорт алмазов из РФ и запрещает ввоз некоторых российских металлов.

Обложка ©

Getty Images / By AlxeyPnferov

Оксана Попова
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