Япония последовала примеру Британии и запретила импорт алмазов из России

Япония ввела новые ограничения против ряда стран. На этот раз в "чёрный список" попали компании из России, Белоруссии ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана. Об этом говорится в заявлении Министерства экономики страны.

По данным ведомства, рестрикции коснутся 27 белорусских компаний и 57 российских. Под ограничения, в частности, подпали Уральский завод гражданской авиации, Казанский пороховой завод, ЦНИИ "Буревестник" , НПО "Ижевские беспилотные системы", Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ" и "Электроприбор". Кроме того, Токио вводит санкции, включающие заморозку активов, против 35 лиц и 43 организаций из РФ. Данный перечень ещё не опубликован.

Кроме того, страна вводит эмбарго на импорт из России непромышленных алмазов. Ограничения вступают в силу с 1 января 2024 года.