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14 декабря, 19:13

Британия c января вводит запрет на импорт алмазов из России

Великобритания вводит запрет на импорт алмазов из России. Кроме того, в рамках нового пакета санкций Лондон запретит ввоз некоторых российских металлов, сообщает пресс-служба МИД Соединённого Королевства.

"Правительство Великобритании представляет законопроект о запрете импорта алмазов из России и планирует ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнёрами", — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, запрет на импорт российских алмазов вступит в силу 1 января 2024 года. Под эмбарго на экспорт в Россию также попадают некоторые товары двойного назначения, в частности, детали машин и электроника.

Ранее стало известно, что страны "Большой семёрки" с 1 января 2024 года введут ограничения на импорт алмазов из России. А к 1 марта планируется ограничить ввоз камней, прошедших обработку в третьих странах.

Одна из стран ЕС заблокировала принятие нового пакета санкций против России

Одна из стран ЕС заблокировала принятие нового пакета санкций против России

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Freepik / master1305

Наталья Исакова
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