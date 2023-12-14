Британия c января вводит запрет на импорт алмазов из России
Великобритания вводит запрет на импорт алмазов из России. Кроме того, в рамках нового пакета санкций Лондон запретит ввоз некоторых российских металлов, сообщает пресс-служба МИД Соединённого Королевства.
"Правительство Великобритании представляет законопроект о запрете импорта алмазов из России и планирует ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнёрами", — говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, запрет на импорт российских алмазов вступит в силу 1 января 2024 года. Под эмбарго на экспорт в Россию также попадают некоторые товары двойного назначения, в частности, детали машин и электроника.
Ранее стало известно, что страны "Большой семёрки" с 1 января 2024 года введут ограничения на импорт алмазов из России. А к 1 марта планируется ограничить ввоз камней, прошедших обработку в третьих странах.
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