Британия c января вводит запрет на импорт алмазов из России

Великобритания вводит запрет на импорт алмазов из России. Кроме того, в рамках нового пакета санкций Лондон запретит ввоз некоторых российских металлов, сообщает пресс-служба МИД Соединённого Королевства.

"Правительство Великобритании представляет законопроект о запрете импорта алмазов из России и планирует ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнёрами", — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, запрет на импорт российских алмазов вступит в силу 1 января 2024 года. Под эмбарго на экспорт в Россию также попадают некоторые товары двойного назначения, в частности, детали машин и электроника.