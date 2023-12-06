Страны G7 с 1 января 2024 года введут ограничения на импорт алмазов из России

Лидеры стран G7 объявили о решении ограничить импорт российских алмазов. Мера будет вводиться поэтапно и затронет драгоценные камни, которые обработаны в РФ и за её пределами.

Новые методы санкционного давления на Москву "Большая семёрка" обсудила 6 декабря в рамках виртуальной встречи. Главы стран объединения договорились ограничить импорт непромышленных алмазов, которые добыли и обработали в России, до 1 января. А к 1 марта планируется ограничить ввоз камней, прошедших обработку в третьих странах.

"Для повышения эффективности этих мер члены G7, которые являются крупными импортёрами необработанных алмазов, до 1 сентября 2024 года создадут надёжный механизм, позволяющий проверять и сертифицировать необработанные алмазы внутри G7", — гласит выдержка из совместного заявления.