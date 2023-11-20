В Кремле указали на эффект бумеранга от антироссийских санкций Евросоюза
Песков: Антироссийские санкции Евросоюза бьют по самим же европейцам
Европейский союз, вводя очередные санкции против России, вызывает эффект бумеранга и бьёт по своим же гражданам. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя анонсированный запрет ЕС на российские алмазы.
"Давно анонсировалась эта тема. Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по России. Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга. Страдают интересы самих европейцев", — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.
При этом, как подчеркнул Песков, Москве по сей день удаётся находить способы минимизировать негативные последствия от рестрикций.
Ранее сообщалось, что ЕС в 12-м пакете санкций хочет ввести запрет на российские алмазы. Также, по данным агентства Bloomberg, под запрет должно подпасть оборудование, которое Москва якобы использует для производства вооружений. Ограничения могут коснуться и некоторых химикатов, станков, литиевых аккумуляторов, термостатов и двигателей для БПЛА.
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