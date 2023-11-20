В Кремле указали на эффект бумеранга от антироссийских санкций Евросоюза

Европейский союз, вводя очередные санкции против России, вызывает эффект бумеранга и бьёт по своим же гражданам. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя анонсированный запрет ЕС на российские алмазы.

"Давно анонсировалась эта тема. Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по России. Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга. Страдают интересы самих европейцев", — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

При этом, как подчеркнул Песков, Москве по сей день удаётся находить способы минимизировать негативные последствия от рестрикций.