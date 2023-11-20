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20 ноября, 09:53

В Кремле указали на эффект бумеранга от антироссийских санкций Евросоюза

Песков: Антироссийские санкции Евросоюза бьют по самим же европейцам

Европейский союз, вводя очередные санкции против России, вызывает эффект бумеранга и бьёт по своим же гражданам. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя анонсированный запрет ЕС на российские алмазы.

"Давно анонсировалась эта тема. Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по России. Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга. Страдают интересы самих европейцев", — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

При этом, как подчеркнул Песков, Москве по сей день удаётся находить способы минимизировать негативные последствия от рестрикций.

В ЕС предложили в рамках 12-го пакета ввести санкции против 120 физлиц и юрлиц из РФ

В ЕС предложили в рамках 12-го пакета ввести санкции против 120 физлиц и юрлиц из РФ

Ранее сообщалось, что ЕС в 12-м пакете санкций хочет ввести запрет на российские алмазы. Также, по данным агентства Bloomberg, под запрет должно подпасть оборудование, которое Москва якобы использует для производства вооружений. Ограничения могут коснуться и некоторых химикатов, станков, литиевых аккумуляторов, термостатов и двигателей для БПЛА.

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Александр Юнашев
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