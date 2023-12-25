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24 декабря, 22:40

"Сильная девочка": Фигуристка Медведева снялась в музыкальном клипе

Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в новом клипе Кати Адушкиной

Фигуристка Евгения Медведева в клипе Кати Адушкиной на песню "Сильные девочки". Обложка © Кадр из видео YouTube / Katya Adushkina

Фигуристка Евгения Медведева в клипе Кати Адушкиной на песню "Сильные девочки". Обложка © Кадр из видео YouTube / Katya Adushkina

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева стала одной из героинь нового музыкального клипа блогера и певицы Кати Адушкиной. Песня, на которую снято видео, называется "Сильные девочки".

Фигуристка, ведущая собственный ютуб-канал, стала одной из восьми приглашённых героинь, также известных в сфере видеоблогинга. Опубликованное Адушкиной видео за полдня набрало почти 90 тысяч просмотров.

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А ранее Лайф писал, что Евгения Медведева сыграет главную роль в новогоднем ледовом мюзикле Ильи Авербуха "Корова на льду". В основе постановки — сказка Антона Соя, премьера состоится 27 декабря 2023 года на малой спортивной арене "Лужники".

Лариса Сафронова
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