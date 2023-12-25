"Сильная девочка": Фигуристка Медведева снялась в музыкальном клипе

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева стала одной из героинь нового музыкального клипа блогера и певицы Кати Адушкиной. Песня, на которую снято видео, называется "Сильные девочки".

Фигуристка, ведущая собственный ютуб-канал, стала одной из восьми приглашённых героинь, также известных в сфере видеоблогинга. Опубликованное Адушкиной видео за полдня набрало почти 90 тысяч просмотров.