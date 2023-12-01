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30 ноября, 23:17

Тарасова призналась, что Медведева сильно плакала из-за Милохина

<p>Даня Милохин и Евгения Медведева. Коллаж © LIFE. Фото © Кадры из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kDscnkJVJFw&t=2354s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Evgenia Medvedeva</a></p>

Даня Милохин и Евгения Медведева. Коллаж © LIFE. Фото © Кадры из видео YouTube / Evgenia Medvedeva

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова проговорилась, что фигуристка Евгения Медведева сильно переживала из-за блогера Дани Милохина. Её слова приводит Sport24.

Напомним, в паре с Милохиным девушка выступала в шоу "Ледниковый период" на Первом канале. В 2021 году они выиграли приз зрительских симпатий и один миллион рублей. А осенью 2022-го кумир молодёжи самовольно покинул проект и улетел в Дубай. Тем не менее недавно Евгения позвала его в своё ютуб-шоу "БеС комментариев", после чего телеведущий Отар Кушанашвили обозвал её шпаной.

Медведева ответила на вопрос о заработке

Медведева ответила на вопрос о заработке

"Так нельзя говорить про Медведеву! В каждой ситуации человек может поступить по-своему. Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина… Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит, ей абсолютно всё равно на него. И это прекрасно, что Жене всё равно на такого человека!" — прокомментировала Тарасова этот инцидент.

Ранее Лайф писал, что фигуристке Евгении Медведевой досталась главная роль в новогоднем ледовом мюзикле Ильи Авербуха "Корова на льду". В основе постановки — сказка Антона Сои, премьера состоится 27 декабря 2023 года на малой спортивной арене "Лужники".

Лариса Сафронова
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