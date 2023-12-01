Тарасова призналась, что Медведева сильно плакала из-за Милохина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова проговорилась, что фигуристка Евгения Медведева сильно переживала из-за блогера Дани Милохина. Её слова приводит Sport24.

Напомним, в паре с Милохиным девушка выступала в шоу "Ледниковый период" на Первом канале. В 2021 году они выиграли приз зрительских симпатий и один миллион рублей. А осенью 2022-го кумир молодёжи самовольно покинул проект и улетел в Дубай. Тем не менее недавно Евгения позвала его в своё ютуб-шоу "БеС комментариев", после чего телеведущий Отар Кушанашвили обозвал её шпаной.

"Так нельзя говорить про Медведеву! В каждой ситуации человек может поступить по-своему. Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина… Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит, ей абсолютно всё равно на него. И это прекрасно, что Жене всё равно на такого человека!" — прокомментировала Тарасова этот инцидент.