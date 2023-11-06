Медведева ответила на вопрос о заработке
Медведева рассказала, что её заработок складывается из ледовых шоу и рекламы
Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём заработке.
По её словам, главные источники дохода для неё — ледовые шоу и рекламные контракты. Она также принимает участие в ледовых ёлках и спектаклях.
"Мой заработок складывается из ледовых шоу, которых очень много. Мы в Сочи 30 раз откатали, сейчас с "Кармен" небольшой тур из двух городов по России", — передаёт её слова "Лента.ру".
Кроме того, фигуристка отметила, что сейчас делает большой упор на медийность, которая приносит ей хорошие деньги.
Ранее Лайф писал, что фигуристка ответила на вопрос подписчика, как затащить её в постель. Эту информацию она раскрыла в социальных сетях.