Медведева ответила на вопрос о заработке

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём заработке.

По её словам, главные источники дохода для неё — ледовые шоу и рекламные контракты. Она также принимает участие в ледовых ёлках и спектаклях.

"Мой заработок складывается из ледовых шоу, которых очень много. Мы в Сочи 30 раз откатали, сейчас с "Кармен" небольшой тур из двух городов по России", — передаёт её слова "Лента.ру".

Кроме того, фигуристка отметила, что сейчас делает большой упор на медийность, которая приносит ей хорошие деньги.