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1 ноября, 02:36

Фигуристка Евгения Медведева сыграет корову

Евгения Медведева исполнит главную роль в шоу Ильи Авербуха "Корова на льду"

<p>Евгения Медведева в роли Кармен. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/team_moonbear/20143" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Team.moonbear | Евгения Медведева</a></p>

Евгения Медведева в роли Кармен. Обложка © Telegram / Team.moonbear | Евгения Медведева

Российской фигуристке Евгении Медведевой досталась главная роль в новогоднем ледовом мюзикле Ильи Авербуха "Корова на льду". В основе постановки — сказка Антона Соя, премьера состоится 27 декабря 2023 года на малой спортивной арене "Лужники".

Героиня Медведевой — коровушка Муля — увлекается фигурным катанием, которое начала смотреть ради увеличения надоев, и идёт за своей мечтой. Это история о том, что если сильно захотеть, то всё обязательно получится. Мулиных друзей сыграют другие именитые фигуристы.

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Это не первая постановка Авербуха, в которой принимает участие Евгения. В 2021 году она сыграла Кити в ледовом шоу "Анна Каренина", а недавно состоялась премьера мюзикла "Кармен" с нею в главной роли. Ранее фигуристка объяснила, что завершила карьеру из-за проблем со спиной. Кстати, недавно девушка подтвердила слухи о романе с коллегой Дмитрием Чигирёвым.

Лариса Сафронова
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