Фигуристка Евгения Медведева сыграет корову

Героиня Медведевой — коровушка Муля — увлекается фигурным катанием, которое начала смотреть ради увеличения надоев, и идёт за своей мечтой. Это история о том, что если сильно захотеть, то всё обязательно получится. Мулиных друзей сыграют другие именитые фигуристы.

Это не первая постановка Авербуха, в которой принимает участие Евгения. В 2021 году она сыграла Кити в ледовом шоу "Анна Каренина", а недавно состоялась премьера мюзикла "Кармен" с нею в главной роли. Ранее фигуристка объяснила, что завершила карьеру из-за проблем со спиной. Кстати, недавно девушка подтвердила слухи о романе с коллегой Дмитрием Чигирёвым.