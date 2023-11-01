Фигуристка Евгения Медведева сыграет корову
Евгения Медведева исполнит главную роль в шоу Ильи Авербуха "Корова на льду"
Евгения Медведева в роли Кармен. Обложка © Telegram / Team.moonbear | Евгения Медведева
Российской фигуристке Евгении Медведевой досталась главная роль в новогоднем ледовом мюзикле Ильи Авербуха "Корова на льду". В основе постановки — сказка Антона Соя, премьера состоится 27 декабря 2023 года на малой спортивной арене "Лужники".
Героиня Медведевой — коровушка Муля — увлекается фигурным катанием, которое начала смотреть ради увеличения надоев, и идёт за своей мечтой. Это история о том, что если сильно захотеть, то всё обязательно получится. Мулиных друзей сыграют другие именитые фигуристы.
Это не первая постановка Авербуха, в которой принимает участие Евгения. В 2021 году она сыграла Кити в ледовом шоу "Анна Каренина", а недавно состоялась премьера мюзикла "Кармен" с нею в главной роли. Ранее фигуристка объяснила, что завершила карьеру из-за проблем со спиной. Кстати, недавно девушка подтвердила слухи о романе с коллегой Дмитрием Чигирёвым.