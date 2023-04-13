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13 апреля, 18:36

Медведева раскрыла причину, из-за которой ей пришлось уйти из большого спорта

Фигуристка Медведева заявила, что завершила карьеру из-за проблем со спиной

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Обложка © Telegram / jmedvedevaj_official

Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему решила завершить спортивную карьеру. Напомним, 23-летняя спортсменка не выступает на соревнованиях с конца 2019 года.

"Я ведь не по своей воле перестала соревноваться. У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы в спине пришлось удалять (денервация называется), но это всё равно не помогло", — сказала Медведева в интервью изданию Hello.

Фигуристка отметила, что из-за сильных болей в спине в 18–19 лет она физически перестала "тянуть свой уровень", поэтому было принято решение оставить большой спорт. Женя также призналась, что очень скучает по соревнованиям, но без них живётся гораздо спокойнее.

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А ранее Медведева назвала сумму самого большого гонорара в карьере. Выплата двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию составила больше 20 тысяч долларов.


Наталья Исакова
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