Медведева раскрыла причину, из-за которой ей пришлось уйти из большого спорта

Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему решила завершить спортивную карьеру. Напомним, 23-летняя спортсменка не выступает на соревнованиях с конца 2019 года.

"Я ведь не по своей воле перестала соревноваться. У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы в спине пришлось удалять (денервация называется), но это всё равно не помогло", — сказала Медведева в интервью изданию Hello.

Фигуристка отметила, что из-за сильных болей в спине в 18–19 лет она физически перестала "тянуть свой уровень", поэтому было принято решение оставить большой спорт. Женя также призналась, что очень скучает по соревнованиям, но без них живётся гораздо спокойнее.