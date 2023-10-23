Костомаров примет участие в гала-концерте в честь 50-летия Авербуха
Гала-концерт в честь 50-летия Авербуха состоится 17 декабря
Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух рассказал о юбилейном шоу в честь его 50-летия, в котором примет участие его друг и известный фигурист Роман Костомаров. Мероприятие состоится 17 декабря на "ВТБ-арене".
"Я рад, что мои коллеги, за 20 лет совместной работы давно ставшие даже больше чем коллегами и друзьями, согласились принять участие в этом проекте. Главное, что мне хотелось бы сказать этим шоу, — сказать огромное спасибо. Спасибо всем тем людям, кто идёт рядом со мной по жизни. И спасибо моей стране за то, что я могу творить, создавать и реализовывать себя на своём любимом льду", — поделился Авербух с "Газетой.ru".
На праздничный лёд выйдут Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Михаил Коляда и другие именитые фигуристы.
Ранее сообщалось, что Роман Костомаров собирается принять участие в гастролях ледового шоу Авербуха "Письма любви" в 2024 году. В рамках программы спортсмены должны посетить несколько российских городов.
ТАСС / Елена Никитченко