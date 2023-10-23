Костомаров примет участие в гала-концерте в честь 50-летия Авербуха

"Я рад, что мои коллеги, за 20 лет совместной работы давно ставшие даже больше чем коллегами и друзьями, согласились принять участие в этом проекте. Главное, что мне хотелось бы сказать этим шоу, — сказать огромное спасибо. Спасибо всем тем людям, кто идёт рядом со мной по жизни. И спасибо моей стране за то, что я могу творить, создавать и реализовывать себя на своём любимом льду", — поделился Авербух с "Газетой.ru".