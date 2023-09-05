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5 сентября, 10:54

Евгения Медведева подтвердила слухи о романе с коллегой

Фигуристка Евгения Медведева подтвердила слухи о романе с Дмитрием Чигиревым

<p>Евгения Медведева. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Евгения Медведева. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева подтвердила слухи о романе с 22-летним коллегой Дмитрием Чигиревым. Девушка пришла с ним на запись программы "Шоу Воли".

Евгения Медведева подтвердила слухи о романе с Дмитрием Чигиревым. Видео © Rutube / Шоу Воли

Ведущий Павел Воля попросил Медведеву прокомментировать появившиеся в соцсетях кадры с отдыха на Мальдивах, где она стоит в обнимку с молодым человеком. Фигуристка ответила, что парень тоже пришёл на съёмки и находится среди зрителей, а зовут его Дима.

"Дима, не обижай Женю ни при каких обстоятельствах!" — призвал Воля, после чего Медведева шутливо погрозила пальцем Чигиреву.

Евгения Медведева и Дмитрий Чигирев на Мальдивах. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jmedvedevaj

Евгения Медведева и Дмитрий Чигирев на Мальдивах. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jmedvedevaj

Кроме того, двукратная чемпионка мира подчеркнула, что не скучает по профессиональной карьере. Фигуристка добавила, что на пьедестале уже "своё отстояла" и сейчас идёт развитие в других сферах, что ей очень нравится.

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Ранее фигуристка Алина Загитова порадовала поклонников-мужчин неожиданным признанием о себе. В программе "Шоу Воли" 21-летняя спортсменка призналась, что внешний вид будущего избранника не имеет для неё большого значения.

Никита Осипов
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