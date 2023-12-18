А что не так: "Мисс Франция – 2024" подверглась жёсткому хейту из-за стрижки и фигуры

На днях, 16 декабря, во французском городке Дижон прошла 94-я церемония награждения. В конкурсе красоты участвовало много прелестных девушек, так похожих друг на друга. Все с изящной фигурой и длинными волосами, уложенными в симпатичные причёски. Однако корона королевы оказалась над головой Евы Жиль — девушки с короткой стрижкой и не слишком выразительной фигурой.

Чем не угодила новая "мисс Франция"? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / evegillesoff

Многие из тех, кто посмотрел церемонию награждения и узнал, какая именно кандидатка стала обладательницей титула "Мисс Франция – 2024", пришли в бешенство. Сеть мгновенно заполонили негативные и обвиняющие как Еву, так и организаторов конкурса комментарии. Люди в интернете пишут, будто итоги сфальсифицированы. А молодую победительницу обвиняют в вокизме, то есть в поддерживании идеологии осуждения различных видов дискриминации.

"Мисс Франция" — это больше не конкурс красоты, а конкурс вокизма", — приводит в пример гнев комментаторов из Сети издание Daily Mail.

И пока одних беспокоит якобы слишком короткая причёска новой королевы красоты, другие критики из Сети делают акцент на теле девушки. Пишут, что и оно не особо подходит под заявленные для подобных конкурсов параметры: "Нас не волнует её стрижка, но андрогинное тело, очевидно, служит для того, чтобы быть "воук".

Кто такая Ева Жиль, завоевавшая титул "Мисс Франция – 2024"

Кто такая Ева Жиль из Франции, которую все возненавидели? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / evegillesoff

Победительницей конкурса "Мисс Франция – 2024" стала 20-летняя Ева Жиль из северо-восточного региона Нор-Па-де-Кале. Известно, что новая королева — студентка математического факультета из города Каэдипр, что расположен на севере Франции.

Сама Ева на хейт в свою сторону отвечает, что никто не должен диктовать, кто ты. "Мы привыкли видеть красивых девушек с длинными волосами, но я выбрала андрогинный образ с короткими", — пишет в своём блоге девушка.