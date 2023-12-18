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18 декабря, 11:00

Европу и Америку захлестнула любовь к России и СССР — посмотрите на их ёлки

Так называемый Slavic Core продолжает покорять Запад. Теперь знаменитости с той стороны не только танцуют под Катю Лель и ходят в огромных шубах. Частичка нашей культуры перекочевала и к ним в дома.

<p>Обложка © ТАСС / Evan Agostini</p>

Обложка © ТАСС / Evan Agostini

Только недавно мы поражались и одновременно радовались неожиданной популярности знаменитой попсовой песни Кати Лель "Мой мармеладный". Тогда в TikTok появился тренд Slavic Girl, или же "советская девушка". Под всеми известный в России трек иностранные красавицы надевали огромные меховые шапки, шубы и пытались попадать в незнакомые им слова, красиво открывая на видео рот.

И, видимо, западным селебрити так понравилось вспоминать и подражать каким-то традициям из СССР, что те начали даже украшать в этом стиле дома. Но не так, как вы могли подумать. Это не ковры на стенах! Обратить внимание стоит на одну деталь.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kendalljenner

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kendalljenner

В преддверии Рождества, которое на Западе традиционно отмечают 25 декабря (этот праздник популярен как наш Новый год), знаменитости внедрили в украшение своих ёлок… дождик. Да, тот самый, который традиционно располагали на деревцах во времена СССР и нулевых. В 2023 году это тренд на Западе. Удивительно, не правда ли?

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kyliejenner

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kyliejenner

Казалось бы, одна деталь, а уже совершенно иначе выглядит декор! Кстати, есть ещё несколько бессмертных дизайнов новогодней ёлки, которые всегда будут в моде. А если хотите, чтобы 2024 год начался с удачи, не забудьте поставить на праздничный стол только те блюда, которые не разгневают Деревянного Дракона.

6 советов о том, как уберечь новогоднюю ёлку от котов и наоборот

6 советов о том, как уберечь новогоднюю ёлку от котов и наоборот

Елизавета Терешкова
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