Европу и Америку захлестнула любовь к России и СССР — посмотрите на их ёлки

Только недавно мы поражались и одновременно радовались неожиданной популярности знаменитой попсовой песни Кати Лель "Мой мармеладный". Тогда в TikTok появился тренд Slavic Girl, или же "советская девушка". Под всеми известный в России трек иностранные красавицы надевали огромные меховые шапки, шубы и пытались попадать в незнакомые им слова, красиво открывая на видео рот.

И, видимо, западным селебрити так понравилось вспоминать и подражать каким-то традициям из СССР, что те начали даже украшать в этом стиле дома. Но не так, как вы могли подумать. Это не ковры на стенах! Обратить внимание стоит на одну деталь.

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В преддверии Рождества, которое на Западе традиционно отмечают 25 декабря (этот праздник популярен как наш Новый год), знаменитости внедрили в украшение своих ёлок… дождик. Да, тот самый, который традиционно располагали на деревцах во времена СССР и нулевых. В 2023 году это тренд на Западе. Удивительно, не правда ли?