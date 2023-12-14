Уберите эти 8 блюд с новогоднего стола, иначе навлечёте гнев Деревянного Дракона — символа 2024 года
Середина декабря. Можно сказать, хозяйки уже начали вести обратный отсчёт до дня Х. И главный вопрос у многих: что приготовить на Новый год? Что любит Дракон, а что нет? Лайф разобрался в теме и составил примерное меню.
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Пока одни выбирают наряды определённых цветов, в которых нужно встречать 2024 год, другие правильно украшают квартиры и ёлки, надеясь, что декор принесёт в дом благополучие и удачу. А самые предусмотрительные планируют меню на новогодний стол. Ведь блюда, которые вы будете есть ночью 31 декабря, тоже могут как помочь наладить жизнь, так и навлечь беды и неудачи. Почему? Из-за гнева символа 2024 года — Зелёного Деревянного Дракона. Какие яства зверь терпеть не может, а какие ему нравятся? Рассказываем.
Какие блюда с новогоднего стола нужно убрать
Год Деревянного Дракона – 2024 — какие блюда нельзя готовить. Фото © Shutterstock
Для того чтобы приготовить вкусные новогодние угощения в ночь встречи 2024 года Дракона, необходимо иметь представление о том, что предпочитает это мифическое существо. Соответственно, знать список "запрещёнки" и избегать с ней блюд, чтобы не вызвать разочарование и обиду у Деревянного Дракона.
Итак, если не хотите начать 2024 год с гнева его символа, вот особенно противные для Дракона как блюда, так и их отдельные ингредиенты. Постарайтесь не готовить с ними угощения и не ставить просто так на новогодний стол.
- Согласно китайской астрологии, в год Дракона не рекомендуется употреблять блюда, приготовленные из кролика, так как это животное — символ его врага.
- Также не стоит использовать в пищу мясо, которое было заморожено в течение длительного времени, так как это может негативно повлиять на здоровье и удачу в 2024 году.
- На столе не должно быть блюд из полуфабрикатов и приготовленных с использованием открытого огня, например по технике фламбе. Это оскорбит Дракона.
- Важно исключить колбасы, сосиски, копченья.
- Зелёный дракон любит рыбу, но не из консервов. Лучше подать свежеприготовленную, но никак не из запасов недельной, а то и годичной давности.
- Во время встречи 2024 года, если не хотите разозлить его символ, не ставьте на стол сильно жирные и очень острые блюда, также салаты или деликатесы, сильно приправленные острыми специями.
- Блюд, приготовленных с использованием алкоголя, в этом году на столе оказаться не должно.
- Проследите, чтобы в сладостях и десертах одним из составляющих не оказалось сгущённое молоко.
Что приготовить на Новый, 2024 год Дракона, чтобы задобрить символ
Новый год – 2024: какие блюда можно готовить и подавать на стол в ночь 31 декабря. Фото © Shutterstock
Зная запреты, вам будет проще составить праздничное меню. Вместо перечисленной "запрещëнки" лучше выбирать свежие и качественные ингредиенты: морепродукты, овощи и фрукты, которые поспособствуют благополучию и процветанию в новом году. И вот пара подсказок, что важно поставить на новогодний стол, чтобы 2024 год Дракона сулил только счастье, радости и успех.
- Во главу стола поставьте блюдо из мяса. Готовить можно любым способом, это не имеет значения. Дракон придёт в восторг, если у вас на празднике будет несколько вариантов приготовленного мяса: тушёного, жареного, запечённого. Потому что это мифическое существо любит разнообразие.
- Также символ 2024 года обожает морепродукты. Если хотите его задобрить, приготовьте угощения из свежей рыбы или сделайте пару морских салатов.
- Откажитесь на этот раз от яблок и мандаринов! Зелёный Дракон любит тропические фрукты. Украсьте стол нарезанной папайей, личи и нетипичными видами цитрусовых.
- В качестве десертов лучше выбрать лёгкие варианты без жирных сливок или сгущёнки, а также избегать обилия сливочного масла.
Итак, получается, что при встрече 2024 года Деревянного Дракона следует избегать блюд, ассоциирующихся с огнём, например, слишком острых и перчённых. Также не стоит ставить на стол приготовленные блюда с использованием сгущёнки, масла, сливок и консервов.