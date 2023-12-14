Уберите эти 8 блюд с новогоднего стола, иначе навлечёте гнев Деревянного Дракона — символа 2024 года Середина декабря. Можно сказать, хозяйки уже начали вести обратный отсчёт до дня Х. И главный вопрос у многих: что приготовить на Новый год? Что любит Дракон, а что нет? Лайф разобрался в теме и составил примерное меню. 14 декабря, 14:00 Обложка © Shutterstock

Пока одни выбирают наряды определённых цветов, в которых нужно встречать 2024 год, другие правильно украшают квартиры и ёлки, надеясь, что декор принесёт в дом благополучие и удачу. А самые предусмотрительные планируют меню на новогодний стол. Ведь блюда, которые вы будете есть ночью 31 декабря, тоже могут как помочь наладить жизнь, так и навлечь беды и неудачи. Почему? Из-за гнева символа 2024 года — Зелёного Деревянного Дракона. Какие яства зверь терпеть не может, а какие ему нравятся? Рассказываем.

Какие блюда с новогоднего стола нужно убрать

Год Деревянного Дракона – 2024 — какие блюда нельзя готовить. Фото © Shutterstock

Для того чтобы приготовить вкусные новогодние угощения в ночь встречи 2024 года Дракона, необходимо иметь представление о том, что предпочитает это мифическое существо. Соответственно, знать список "запрещёнки" и избегать с ней блюд, чтобы не вызвать разочарование и обиду у Деревянного Дракона.

Итак, если не хотите начать 2024 год с гнева его символа, вот особенно противные для Дракона как блюда, так и их отдельные ингредиенты. Постарайтесь не готовить с ними угощения и не ставить просто так на новогодний стол.

Согласно китайской астрологии, в год Дракона не рекомендуется употреблять блюда, приготовленные из кролика, так как это животное — символ его врага. Также не стоит использовать в пищу мясо, которое было заморожено в течение длительного времени, так как это может негативно повлиять на здоровье и удачу в 2024 году. На столе не должно быть блюд из полуфабрикатов и приготовленных с использованием открытого огня, например по технике фламбе. Это оскорбит Дракона. Важно исключить колбасы, сосиски, копченья. Зелёный дракон любит рыбу, но не из консервов. Лучше подать свежеприготовленную, но никак не из запасов недельной, а то и годичной давности. Во время встречи 2024 года, если не хотите разозлить его символ, не ставьте на стол сильно жирные и очень острые блюда, также салаты или деликатесы, сильно приправленные острыми специями. Блюд, приготовленных с использованием алкоголя, в этом году на столе оказаться не должно. Проследите, чтобы в сладостях и десертах одним из составляющих не оказалось сгущённое молоко.

Что приготовить на Новый, 2024 год Дракона, чтобы задобрить символ

Новый год – 2024: какие блюда можно готовить и подавать на стол в ночь 31 декабря. Фото © Shutterstock

Зная запреты, вам будет проще составить праздничное меню. Вместо перечисленной "запрещëнки" лучше выбирать свежие и качественные ингредиенты: морепродукты, овощи и фрукты, которые поспособствуют благополучию и процветанию в новом году. И вот пара подсказок, что важно поставить на новогодний стол, чтобы 2024 год Дракона сулил только счастье, радости и успех.

Во главу стола поставьте блюдо из мяса. Готовить можно любым способом, это не имеет значения. Дракон придёт в восторг, если у вас на празднике будет несколько вариантов приготовленного мяса: тушёного, жареного, запечённого. Потому что это мифическое существо любит разнообразие. Также символ 2024 года обожает морепродукты. Если хотите его задобрить, приготовьте угощения из свежей рыбы или сделайте пару морских салатов. Откажитесь на этот раз от яблок и мандаринов! Зелёный Дракон любит тропические фрукты. Украсьте стол нарезанной папайей, личи и нетипичными видами цитрусовых. В качестве десертов лучше выбрать лёгкие варианты без жирных сливок или сгущёнки, а также избегать обилия сливочного масла.

Итак, получается, что при встрече 2024 года Деревянного Дракона следует избегать блюд, ассоциирующихся с огнём, например, слишком острых и перчённых. Также не стоит ставить на стол приготовленные блюда с использованием сгущёнки, масла, сливок и консервов.

Авторы Елизавета Терешкова