Россиянам рассказали, куда поставить ёлку в год Зелёного Деревянного Дракона Эксперт Антелава посоветовала ставить ёлку на высокий подиум в новогоднюю ночь 18 декабря, 09:29 Куда поставить ёлку в год Зелёного Деревянного Дракона. Обложка © Shutterstock

Символом наступающего года станет Зелёный Деревянный Дракон, что будет означать духовный и физический рост, а его цвет — обновление жизни и новые начинания. Чтобы "расположить" к себе мифическое животное, нужно правильно оформить квартиру к Новому году.

Как рассказала в беседе с Лайфом интерьерный эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Вероника Антелава, дракон любит всё блестящее, яркое и меняющее оттенки, поэтому лучше отойти от классических представлений об оформлении комнаты и вспомнить про восточные мотивы в духе китайского карнавала. Для этого достаточно сделать акцент лишь на некоторых зонах в помещении, чтобы не менять кардинально всё.

Уже с прихожей у ваших гостей должно создаваться настроение наступающего Нового года. Разместите на входной двери (снаружи или внутри) праздничный венок и, если есть возможность, интегрируйте в его композицию небольшую фигурку символа года Вероника Антелава Дизайнер

Также следует поставить в прихожей диффузор с традиционными праздничными яркими нотками: подойдут имбирь, цитрусовые, хвойные оттенки. Можно даже безопасно разместить свечи возле зеркала в прихожей. Все эти приятные ароматы будут встречать гостей и помогут привлечь удачу, советует эксперт.

Вторая важная зона в квартире — гостиная. Здесь должна быть продумана комфортная расстановка мебели для гостей в новогоднюю ночь. Позаботьтесь о том, чтобы были дополнительные декоративные подушки в цвет символа года, порекомендовала дизайнер. Стол тоже должен отражать оттенки наступающего праздника: зелёные и деревянные элементы текстиля и тарелок, веточки хвои, блестящая мишура.

Третья и самая главная зона в квартире в период празднования Нового года — место размещения новогодней ели. Именно оно является важнейшим акцентом и будет привлекать наибольшее внимание гостей. Если ёлка небольшая, то нужно продумать специальный подиум, на котором она будет казаться значительной. При такой установке освобождается пространство снизу, которое можно использовать для размещения подарков или специальной фотозоны для детей.

Специалист добавила, что тратиться на дорогие подарки необязательно, а вот красиво украсить презент будет нелишним. Выбирайте блестящую упаковочную бумагу, коробки, банты и ленты, которые поддержат как общее настроение праздника, так и выбранную вами праздничную стилистику, резюмировала собеседница Лайфа.

Ранее Лайф объяснил, как новогодним подарком не убить в ребёнке веру в чудо. В первую очередь малышу нельзя дарить деньги. Нужно помнить и о важности письма Деду Морозу, так как не стоит дарить то, чего не просили дети в этом послании.