Мамы такие мамы, или 10 фото, за что мы так любим своих родительниц
У всех они разные, но любим мы этих женщин одинаково сильно. Собрали 10 очаровательных, иногда смешных фото, которые сполна раскрывают, что это за люди такие — мамы!
"В этом году моя мама связала крючком и пожертвовала 48 одеял больным детям", — seacogen.
Фото © Reddit / seacogen
"Моя написала, что она снова будет матерью. И только спустя минуту отправила мне это фото", — Fat_Unicorn_Butt.
Фото © Reddit / Fat_Unicorn_Butt
"Гордая марокканская мама", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Маме представилась возможность навестить Белоснежку — её любимую принцессу детских лет. Она недавно вышла на пенсию, и это была её первая поездка в Диснейленд", — Paelidore.
Фото © Reddit / Paelidore
"Мама пропустила семейное фото и предложила себя прифотошопить", — milkyboi1.
Фото © Reddit / milkyboi1
"Моя 90-летняя мама недавно закончила эту картину", — aframe9999.
Фото © Reddit / aframe9999
"Только посмотрите на этот плед, который связала моя мама", — setoxxx.
Фото © Reddit / setoxxx
"Мама устроила своей собаке праздник, нарядив в принцессу", — scapel_blade.
Фото © Reddit / scapel_blade
"Что бывает, когда оставляешь 90-летнюю маму одну на кухне", — mewster31.
Фото © Reddit / mewster31
"Мама связала диванчик для своего кота!" — suppy5.
Фото © Reddit / suppy5
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Reddit / aframe9999 / scapel_blade