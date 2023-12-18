Мамы такие мамы, или 10 фото, за что мы так любим своих родительниц

"В этом году моя мама связала крючком и пожертвовала 48 одеял больным детям", — seacogen.

Фото © Reddit / seacogen

"Моя написала, что она снова будет матерью. И только спустя минуту отправила мне это фото", — Fat_Unicorn_Butt.

Фото © Reddit / Fat_Unicorn_Butt

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"Маме представилась возможность навестить Белоснежку — её любимую принцессу детских лет. Она недавно вышла на пенсию, и это была её первая поездка в Диснейленд", — Paelidore.

Фото © Reddit / Paelidore

"Мама пропустила семейное фото и предложила себя прифотошопить", — milkyboi1.

Фото © Reddit / milkyboi1

"Моя 90-летняя мама недавно закончила эту картину", — aframe9999.

Фото © Reddit / aframe9999

"Только посмотрите на этот плед, который связала моя мама", — setoxxx.

Фото © Reddit / setoxxx

"Мама устроила своей собаке праздник, нарядив в принцессу", — scapel_blade.

Фото © Reddit / scapel_blade

"Что бывает, когда оставляешь 90-летнюю маму одну на кухне", — mewster31.

Фото © Reddit / mewster31

"Мама связала диванчик для своего кота!" — suppy5.