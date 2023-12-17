Костомаров вышел на лёд с Навкой и повторил часть золотой программы 2006 года
Костомаров с Навкой на шоу Авербуха повторили часть золотой программы Игр-2006
Перенёсший несколько ампутаций фигурист Роман Костомаров выступил в дуэте с Татьяной Навкой в рамках ледового шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда" в Москве. Олимпийские чемпионы исполнили программу "Кармен", которая принесла спортсменам золото на Играх-2006 в Турине.
Роман Костомаров вышел на лёд в дуэте с Татьяной Навкой на шоу Авербуха. Видео © LIFE
Это второй выход Костомарова на лёд за последние сутки. Первое же выступление спортсмена после тяжёлой болезни состоялось на дневном представлении шоу. Компанию ему составила жена Оксана Домнина. Номер супругов растрогал зрителей до слёз — фигуристу аплодировали стоя. "Кармен" в дуэте с Навкой посетители "ВТБ-арены" встретили не менее горячо.
Напомним, что проблемы со здоровьем начались у Костомарова в январе этого года. На фоне тяжёлой пневмонии у спортсмена образовался сепсис, вынудивший врачей ампутировать его голени и части рук. В ходе восстановления фигурист жаловался на сильные боли, которые не помешали ему вернуться к нормальной жизни и даже возобновить тренировки.
ТАСС / Сергей Бобылев