Костомаров вышел на лёд с Навкой и повторил часть золотой программы 2006 года

Перенёсший несколько ампутаций фигурист Роман Костомаров выступил в дуэте с Татьяной Навкой в рамках ледового шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда" в Москве. Олимпийские чемпионы исполнили программу "Кармен", которая принесла спортсменам золото на Играх-2006 в Турине.

Роман Костомаров вышел на лёд в дуэте с Татьяной Навкой на шоу Авербуха. Видео © LIFE

Это второй выход Костомарова на лёд за последние сутки. Первое же выступление спортсмена после тяжёлой болезни состоялось на дневном представлении шоу. Компанию ему составила жена Оксана Домнина. Номер супругов растрогал зрителей до слёз — фигуристу аплодировали стоя. "Кармен" в дуэте с Навкой посетители "ВТБ-арены" встретили не менее горячо.