Зал стоя смотрел первый после ампутаций номер Костомарова на коньках в шоу Авербуха
Костомаров впервые на коньках вышел на лёд во время шоу Авербуха
Фигурист Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, переживший ампутацию стоп и кистей рук, впервые выступил на коньках в ледовом шоу "Вместе и навсегда", которое было посвящено 50-летию Ильи Авербуха. В Сети появилось видео.
Фигурист Роман Костомаров вышел на лёд в шоу Ильи Авербуха. Видео © VK / Алексей Максимов
Костомаров появился на льду в номере своей супруги Оксаны Домниной. Зал встал и не мог сдержать слёз. А после зрители ещё долго не давали фигуристу уйти за кулисы аплодисментами. По словам Авербуха, идея возникла ещё летом, причём Костомаров сам захотел поучаствовать в шоу.
"Этот номер родился летом во время наших гастролей в Сочи, я приехал к Роме с Оксаной домой. Рома сам инициировал, чтобы возвращали Оксану на лёд. Мы сели вместе. Я предложил идею, что Оксана расскажет, что происходило с ней. Оксана предложила эту интересную музыку", — поделился Авербух с "Матч ТВ".
По его словам, Костомаров пообещал встать на коньки и попробовать выйти на лёд. Его участие имеет огромное значение для всех участников, и ребята как могли поддерживали его во время тренировочных прокатов, признался Авербух.
Напомним, в январе этого года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. У него также развился сепсис, из-за которого врачам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Недавно спортсмен говорил, что хочет выйти на лёд в шоу Ильи Авербуха. Костомаров даже встал на коньки и показал первую ледовую тренировку на протезах.