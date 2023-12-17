Зал стоя смотрел первый после ампутаций номер Костомарова на коньках в шоу Авербуха Костомаров впервые на коньках вышел на лёд во время шоу Авербуха 17 декабря, 15:23 Фигурист Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, переживший ампутацию стоп и кистей рук, впервые выступил на коньках в ледовом шоу "Вместе и навсегда", которое было посвящено 50-летию Ильи Авербуха. В Сети появилось видео.

Фигурист Роман Костомаров вышел на лёд в шоу Ильи Авербуха. Видео © VK / Алексей Максимов

Костомаров появился на льду в номере своей супруги Оксаны Домниной. Зал встал и не мог сдержать слёз. А после зрители ещё долго не давали фигуристу уйти за кулисы аплодисментами. По словам Авербуха, идея возникла ещё летом, причём Костомаров сам захотел поучаствовать в шоу.

"Этот номер родился летом во время наших гастролей в Сочи, я приехал к Роме с Оксаной домой. Рома сам инициировал, чтобы возвращали Оксану на лёд. Мы сели вместе. Я предложил идею, что Оксана расскажет, что происходило с ней. Оксана предложила эту интересную музыку", — поделился Авербух с "Матч ТВ".

По его словам, Костомаров пообещал встать на коньки и попробовать выйти на лёд. Его участие имеет огромное значение для всех участников, и ребята как могли поддерживали его во время тренировочных прокатов, признался Авербух.

Авторы Татьяна Миссуми