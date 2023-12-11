Костомаров встал на коньки и провёл первую ледовую тренировку на протезах
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров встал на коньки и провёл ледовую тренировку на протезах впервые после ампутации конечностей. Кадрами он поделился со своими поклонниками.
Костомаров провёл первую тренировку по фигурному катанию на протезах. Видео © t.me / Роман Костомаров
"Друзья, всем привет, как и обещал, я вышел на лёд. Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки", — написал спортсмен в своём телеграм-канале.
Фигурист рассказал, что в детстве его первые в жизни шаги на льду видели только родители. Он отметил, что после операции буквально учится заново, однако на этот раз за его "первыми шагами" и успехами следит вся страна.
"Всё тщательно задокументировано съёмочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с [супругой] Оксаной [Домниной]", — добавил Костомаров.
При этом спортсмен анонсировал "большое кино", премьера которого назначена на 8 марта. Название раскрывать он отказался, но предложил фанатам придумать свои варианты.
"Все детали чуть позже. <...> А пока — я дальше тренироваться", — написал фигурист, сопроводив публикацию эмодзи с биомеханической рукой.
Напомним, в начале этого года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В результате у него развился сепсис, из-за которого врачам пришлось ампутировать ему стопы и даже руки. Несмотря на потерю, благодаря поддержке близких фигурист не сдался и не пал духом. В соцсетях он часто делится кадрами из новой жизни, доказывая, что человек может преодолевать любые преграды. Так, например, Лайф рассказывал, как спортсмен бегает, плавает в бассейне, чеканит футбольный мяч, играет в теннис. На этом Роман решил не останавливаться и сел за руль авто, а также написал своё первое слово с помощью протеза. Недавно он даже решил участвовать в гастролях шоу фигуриста Ильи Авербуха.
t.me / Роман Костомаров