Костомаров встал на коньки и провёл первую ледовую тренировку на протезах

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров встал на коньки и провёл ледовую тренировку на протезах впервые после ампутации конечностей. Кадрами он поделился со своими поклонниками.

Костомаров провёл первую тренировку по фигурному катанию на протезах. Видео © t.me / Роман Костомаров

"Друзья, всем привет, как и обещал, я вышел на лёд. Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки", — написал спортсмен в своём телеграм-канале.

Фигурист рассказал, что в детстве его первые в жизни шаги на льду видели только родители. Он отметил, что после операции буквально учится заново, однако на этот раз за его "первыми шагами" и успехами следит вся страна.

"Всё тщательно задокументировано съёмочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с [супругой] Оксаной [Домниной]", — добавил Костомаров.

При этом спортсмен анонсировал "большое кино", премьера которого назначена на 8 марта. Название раскрывать он отказался, но предложил фанатам придумать свои варианты.