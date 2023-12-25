Как проверить совместимость с партнёром в самом начале отношений: 5 способов

Чтобы понять, насколько вы совместимы с возможной половинкой, с которой желаете вступить в отношения, совсем не обязательно раскладывать карты Таро или заказывать астрологический разбор вашей пары, можно использовать несколько лайфхаков.

1. Проверить совместимость эмоций, характеров и ценностей

Как определить любовную совместимость с новым партнёром. Фото © Shutterstock

Для того чтобы через время не разочароваться в партнёре, нужно просто внимательно его слушать, много говорить и выстроить в своей голове своеобразный чек-лист из нескольких пунктов.

"Так, первым пунктом может стать отношение этого человека к другим людям", — предлагает Олег Зайцев — CEO компании "Секспедиция". Эксперт обращает внимание, что стоит просто слушать, что говорит потенциальный партнёр о других людях, о взаимоотношениях между ними. Отметьте для себя, что оскорбления в сторону предыдущих половинок и восхваление вас — это уже что-то нездоровое. Такие люди склонны идеализировать человека, а затем обесценивать.

"Затем стоит понаблюдать за его характером и ценностями. Если с характером можно "притираться", то с кардинально разными ценностями это будет сделать гораздо сложнее", — подчёркивает эксперт.

Характер можно считать системой адаптаций к внешнему миру, и если в паре есть симпатия, эмпатия и желания, то какие-то сложности на этом уровне можно решить при совместных усилиях. Но ценности и принципы лежат глубже характера. Значительные расхождения здесь болезненны для обоих и решить их очень сложно. То есть важно понять, что совпадение жизненных ценностей — основа для здоровых отношений.

Чтобы не было больших проблем на следующих этапах отношений, с самого начала стоит сближаться постепенно, наблюдая, как человек ведёт себя в разных ситуациях, каких принципов придерживается.

2. Обсудить личное пространство

Следующий пункт в чек-листе на совместимость — границы и личное пространство. "Современные отношения часто развиваются очень быстро и, начавшись с физического притяжения, превращаются в необдуманный союз. Позже выясняется, что вы абсолютно по-разному представляете себе личные границы и пространство, а жить с такими несовпадениями каждый день очень тяжело", — рассказывает Лайфу Олег Зайцев. Понаблюдайте, уважает ли человек ваши решения и желания, не пытается ли он подсадить вас на "контроль", чувствует ли он ваши личные границы.

3. Обратите внимание на сексуальную совместимость

Любовная и сексуальная совместимость: 5 лайфхаков, как проверить нового бойфренда. Фото © Shutterstock

Ещё один важный момент в отношениях мужчины и женщины — сексуальная совместимость. Когда у партнёров совершенно разные половые конституции, либидо и отношение к сексу, очень сложно выстроить полноценные, удовлетворяющие обоих отношения. Поэтому уже в начале вашей интимной жизни с новым человеком обращайте внимание на детали.

Здесь также важно разговаривать и не стесняться. Очень эффективно сближают новых партнёров секс-игры, в которых людям выпадают интересные интимные задания, оригинальные позы, необычные места. Влюблённые играют и одновременно узнают потаённые желания друг друга. Если такая игра получилась увлекательной, то это точно "зелёный флаг" для будущих отношений.

Помимо настольных эротических игр есть и другие методики для сближения. Чтобы узнать, совместимы ли вы, можно использовать секстинг, открыто говорить о своих желаниях, обсуждать прошлый и будущий опыт, пробовать разговаривать во время близости. Понемногу вам станет понятно, готовы ли вы засыпать и просыпаться с этим человеком в ближайшие годы.

4. Проведите вместе несколько дней

"Если у вас есть возможность, то стоит обязательно устроить совместный отдых. Хотя бы выезд на выходные — в таких поездках люди раскрываются с неожиданных сторон", — настаивает специалист. Так, если вы можете отдыхать с партнёром, значит, случился мэтч. Это скажет гораздо больше о вашей совместимости, чем просто удачное свидание — провести вдвоём два часа гораздо легче, чем чувствовать себя комфортно целый день.

5. Проверьте чувство юмора

Что в паре должно совпадать, чтобы получились идеальные отношения? Фото © Shutterstock

Что за жизнь без капельки юмора? Если вы и партнёр разделяете и понимаете шутки друг друга, у вас определённо хорошая совместимость и переживать жизненные трудности вам точно будет легче.