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24 декабря, 20:57

НЛО засекли рядом с самолётом Байдена в Калифорнии

NYT: Над аэропортом Лос-Анджелеса рядом с самолётом Джо Байдена засекли НЛО

НЛО заметили рядом с самолётом Джо Байдена в Лос-Анджелесе. Обложка © X / Matt Davio

НЛО заметили рядом с самолётом Джо Байдена в Лос-Анджелесе. Обложка © X / Matt Davio

Неопознанный летающий объект засекли рядом с самолётом американского лидера Джо Байдена в Лос-Анджелесе. Кадры с моментом пролёта НЛО вблизи первого борта запечатлели местные плейнспоттеры, сообщила газета New York Times.

На опубликованных кадрах видно, как сопровождающие авиалайнер президента истребители F-35 осуществляют дозаправку в воздухе над аэропортом столицы Калифорнии. В этот момент мимо самолётов пронёсся шаровидный предмет неизвестной природы.

НЛО заметили рядом с самолётом Джо Байдена в Лос-Анджелесе. Видео © X / Kyriakos

Авторы ролика не смогли точно ответить на вопрос, что именно пролетело вблизи прикрывающих первый борт истребителей. Один из плейнспоттеров предположил, что в кадр мог угодить воздушный шарик.

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Ранее о возможном происхождении НЛО высказался директор Пентагона по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик. По его словам, летающие объекты могут иметь внеземную природу.

Илья Пушкарев
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