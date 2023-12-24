НЛО засекли рядом с самолётом Байдена в Калифорнии
NYT: Над аэропортом Лос-Анджелеса рядом с самолётом Джо Байдена засекли НЛО
НЛО заметили рядом с самолётом Джо Байдена в Лос-Анджелесе. Обложка © X / Matt Davio
Неопознанный летающий объект засекли рядом с самолётом американского лидера Джо Байдена в Лос-Анджелесе. Кадры с моментом пролёта НЛО вблизи первого борта запечатлели местные плейнспоттеры, сообщила газета New York Times.
На опубликованных кадрах видно, как сопровождающие авиалайнер президента истребители F-35 осуществляют дозаправку в воздухе над аэропортом столицы Калифорнии. В этот момент мимо самолётов пронёсся шаровидный предмет неизвестной природы.
НЛО заметили рядом с самолётом Джо Байдена в Лос-Анджелесе. Видео © X / Kyriakos
Авторы ролика не смогли точно ответить на вопрос, что именно пролетело вблизи прикрывающих первый борт истребителей. Один из плейнспоттеров предположил, что в кадр мог угодить воздушный шарик.
Ранее о возможном происхождении НЛО высказался директор Пентагона по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик. По его словам, летающие объекты могут иметь внеземную природу.