НЛО засекли рядом с самолётом Байдена в Калифорнии

Неопознанный летающий объект засекли рядом с самолётом американского лидера Джо Байдена в Лос-Анджелесе. Кадры с моментом пролёта НЛО вблизи первого борта запечатлели местные плейнспоттеры, сообщила газета New York Times.

На опубликованных кадрах видно, как сопровождающие авиалайнер президента истребители F-35 осуществляют дозаправку в воздухе над аэропортом столицы Калифорнии. В этот момент мимо самолётов пронёсся шаровидный предмет неизвестной природы.

НЛО заметили рядом с самолётом Джо Байдена в Лос-Анджелесе. Видео © X / Kyriakos

Авторы ролика не смогли точно ответить на вопрос, что именно пролетело вблизи прикрывающих первый борт истребителей. Один из плейнспоттеров предположил, что в кадр мог угодить воздушный шарик.