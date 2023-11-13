Директор Пентагона по аномалиям Киркпатрик допустил внеземную природу НЛО

Зафиксированные в США инциденты с участием НЛО могут носить внеземной характер. Впрочем, не исключено, что инопланетные зонды — дело рук других государств. Об этом в интервью Politico заявил директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений (AARO) Шон Киркпатрик.

Отвечая на вопрос журналистов о том, существуют ли пришельцы, глава бюро назвал целью своей работы доказательство этого факта. Он подчеркнул, что научное сообщество считает отсутствие другой жизни во Вселенной при её масштабе маловероятным. Однако шанс того, что внеземные цивилизации нашли нашу планету и регулярно падают в США, тоже невелик, признал собеседник издания.

"Если мы не докажем существование инопланетян, то мы обнаружим признаки того, что другие люди что-то творят на нашем заднем дворе. А это нехорошо", — подчеркнул Киркпатрик.