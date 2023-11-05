Учёный назвал оптимальные частоты для поиска сигналов инопланетян

Чтобы искать сигналы от инопланетян, лучше пользоваться диапазоном 1–10 гигагерц, объяснил в беседе с "Газетой.ru" кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ Александр Панов.

По его словам, высокие частоты от одного гигагерца хорошо передают данные на большие расстояния, а низкие — хуже справляются с этой задачей. Причина — в эффекте дисперсии, которая вызвана звёздной плазмой и более высоким фоном космических шумов. Из-за этого длинные радиоволны распространяются с разной скоростью, как бы размывая сигналы.

"На низких частотах очень трудно искать сигналы из-за сильных шумов", — рассказал Панов.

Он также предположил, что, скорее всего, системы связи космических кораблей внеземных цивилизаций не работают на низких частотах. Ещё он усомнился, что европейский эксперимент Breakthrough Listen ждёт успех. Суть эксперимента состоит в задействовании группы радиотелескопов LOFAR для выявления сигналов внеземного разума в мегагерцевом диапазоне.

Учёные хотят просканировать радиопространство 1,6 миллиона звёздных систем, тогда как сеть LOFAR не предназначена для этого. Она нужна, чтобы изучать межзвёздное магнитное поле, самые старые радиогалактики и солнечную физику.