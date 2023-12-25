Вынудили отказаться: Кто выиграл в "Битве сильнейших" и почему кубок оказался не в руках у победителя

Зрители год ждали этого события, снова и снова отдавая голоса за любимого экстрасенса. Напомним, что претендентами на победу в шоу оказались любимчики публики Олег Шепс, Дима Матвеев и Виктория Райдос. Несмотря на то что по правилам "Битвы сильнейших" должно быть всего три финалиста, чернокнижник Влад Череватый мистическим образом тоже оказался в их числе. После объявления списка чародеям оставалось только ждать результатов зрительского голосования. Оно и должно было определить победителя.

Четвёртое место занял медиум и чернокнижник Дмитрий Матвеев. Узнав это, парень расстроился и сказал, что приготовил смешную речь на случай первого места, но теперь никто её не услышит, ведь он всего лишь последний в списке лучших. Обиженный таким исходом, Дима сказал, что больше не придёт в шоу, а будет и дальше заниматься музыкой и делать татуировки.

Дмитрий Матвеев в финале "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Фото © Rutube / "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

Третье место неожиданно заняла питерская ведьма Виктория Райдос. Услышав оглашение результата, женщина никак не прокомментировала это, потому что усилием воли сдерживала слёзы досады. В последнем интервью, которое показали в "Битве" перед церемонией награждения, колдунья говорила, как для неё важно оказаться победительницей этого шоу. Но не сложилось.

Ведьма Виктория Райдос заняла третье место. Фото © Rutube / "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

Главный экшен серии начался с того момента, как стало понятно, что выиграет кто-то из самых популярных экстрасенсов сезона: Олег Шепс или Влад Череватый. Оба парня проявили себя как очень сильные и достойные победы кандидаты. Вот только сценаристы шоу будто нарочно гасили одного из соперников.

Кто победил в "Битве сильнейших" 23 декабря

Олег Шепс и Влад Череватый оказались лучшими. Но кто выиграл? Фото © Rutube / "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

Ещё сидя в зале, куда приходили остальные экстрасенсы, чтобы поздравить коллег с почётным местом в финале или напомнить, что они были против такого решения, всплыло нечто интересное. Перед объявлением результатов, словно передавая на суд Череватого, перед всеми обнародовали аудиозапись одной из участниц последних испытаний, с которой работал Влад.

Слышно, как женщина жалуется на чернокнижника и говорит, что тот, обидевшись, проклял и её, и ребёнка. После заявления включили запись голоса Череватого, который произносит: "Пусть эта Лида будет проклята, ребёнок станет инвалидом, пусть у него сердце разорвётся". Знал ли Влад, что у малыша порок сердца, или нет — загадка. Но услышанное подняло моральную сторону вопроса: достоин ли такой человек быть в финале.

Оглашая результаты, ведущий Марат Башаров подметил, что разница у второго и первого места всего 3% голосов. Но выиграл всё же чернокнижник Владислав Череватый! Казалось, что и сам парень был в шоке от такого решения. Но порадоваться и прочувствовать момент триумфа и победы Владу не позволили.

Победитель "Битвы" Влад Череватый. Фото © Rutube / "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

Ещё во время речи проигравшего Шепса ведущий словно нарочно между строк отчитал победителя за его поведение, считая, видимо, что тот не достоин этой роли. Утешая Олега из-за второго места, Марат сказал: "А ещё вы никогда не использовали свою силу против людей, не желали им зла, не угрожали их детям".

Такое давление не могло не дать результата. Размышляя и сомневаясь, недавно благодаривший за победу Череватый ставит кубок обратно (на этот раз рука была золотой, а не синей) и предлагает отдать звание победителя Шепсу. Между экстрасенсами начинается спор: один не может принять победу "вот так", второй отказывается от кубка, считая, что не заслужил. Видя такое сомнение обоих, Башаров даже в шутку предлагает отдать звание победителя Виктории.

В итоге сошлись на том, что победителей двое: Олег Шепс и Влад Череватый. Фото © Rutube / "Экстрасенсы. Битва сильнейших"

В итоге Олег Шепс принимает предложение Череватого взять кубок себе, но с одним условием: он поменяет правила игры и в финале сильнейшими окажутся они оба. После чего медиум гордо наклеивает имя и фамилию чернокнижника рядом со своей. И два победителя вместе выходят на лестницу, где их ждали зрители и остальные экстрасенсы.