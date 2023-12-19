"Подачки не нужны": Кто из братьев Шепс устроил разборки в финале "Битвы сильнейших" и покинул проект

Проект "Экстрасенсы. Битва сильнейших" находится на заключительном этапе, и многие зрители надеялись увидеть в финале шоу одного из самых ярких и запомнившихся медиумов России, но он отказался от "подачки" брата в новом выпуске. Что там у них происходит?

Ведущий программы Марат Башаров в 28-й серии "Битвы" возложил ответственность на участников и попросил их самих сделать выбор, кто станет четвёртым финалистом сезона, а кто не дойдёт до финала. Условия были таковы: проходит тот маг и чародей, за кого остальные экстрасенсы проголосуют единогласно. Александр Шепс счёл такой ход игры оскорбительным.

Почему Александр Шепс запретил брату Олегу продвигать его в финал "Битвы сильнейших". Фото © Rutube / Экстрасенсы. Битва сильнейших

"Нет, меня предлагать не надо. Это уже бесполезно. Если я прохожу свой путь, я прохожу его сам. А когда мне говорят: "У вас есть шанс, давайте мы проголосуем, и вы попробуете", — это меня оскорбляет. Если это никого не оскорбляет, я готов поддержать любого экстрасенса", — заявил Александр Шепс.

Олег Шепс предложил кандидатуру своего старшего брата Александра, однако тот отказался от своего шанса попасть в финал проекта. В итоге, несмотря на уговоры медиума и нескольких других "коллег по цеху", Александр был непреклонен и от возможности отказался. Интересно, посмотрев 28-ю серию "Битвы", голосовал ли Саша за Олега?

Александр Шепс отказался от "подачки" брата в выпуске"Битвы сильнейших". Кто оказался в финале? Фото © Rutube / Экстрасенсы. Битва сильнейших

В результате медиумы единогласно решили, что четвёртым финалистом должен стать Влад Череватый. В финал прошёл он, Олег Шепс, чернокнижник Дмитрий Матвеев из Тольятти, а также ведьма из Санкт-Петербурга Виктория Райдос. Все вместе они отправились на испытание, которое проходило в Челябинской области. Кого зрители посчитали лучшим из лучших, мы узнаем в новом и, скорее всего, заключительном эпизоде "Битвы" 23 декабря.

Финал "Битвы сильнейших": кто проходил испытания 16 декабря? Фото © Rutube / Экстрасенсы. Битва сильнейших

Забавно​​, что в этой же серии Александр Шепс показал Башарову сообщения матери, в которых она называет сына лучшим, это произошло перед тем, как были озвучены финалисты шоу. При этом Олег Шепс заявил, что ему эта ситуация неприятна и он никогда бы не поступил так с братом.

Кстати, не обошлось без семейного скандала и в прошлой серии"Битвы сильнейших". Тогда братья Шепс поругались из-за похода на новую программу "Шоу Воли", в котором они были заявлены в качестве гостей. Оказалось, что вместе идти на шоу они не хотят.

Из-за чего поругались братья Шепс перед финалом "Битвы сильнейших". Фото © Rutube / Шоу Воли

"Если идёт он, то не иду я. Я поставил ультиматум", — высказался Александр. "Корону не забудь поднять. У тебя что-то упало! Я бы тебе больше сказал, если б не камеры", — не уступал Олег.

Выглядит как явная конкуренция братьев. Хотя этого, кажется, никто и не скрывает. Олег Шепс рассказывал о своём соперничестве с Сашей. И даже делился, что решил участвовать в шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" во многом для того, чтобы ответить на вопрос, кто из братьев Шепс сильнее. Возможно, дело в том, что каждый из братьев хочет добиться маминой любви, одобрения и тёплого сообщения? Но зато мы точно знаем, что Олег попал в финал, а Александр — нет. Спор, получается, разрешён?