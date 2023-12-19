Почему несчастье заразно и чем опасны отношения с партнёром-страдальцем
Мы все бываем в плохом настроении. Но когда ваша вторая половинка ноет и сетует на жизнь без конца, тут уже стоит насторожиться. Ведь это не только эмоционально истощает, но и несёт вам реальную угрозу.
Мы устроены таким образом, что "зеркалим" поведение окружающих людей. Всё это связано с эмпатией и зеркальными нейронами, которые заставляют нас радоваться, грустить или бояться вместе с другим человеком.
"Наш мозг очень альтруистичен и буквально нуждается в том, чтобы сострадать и сопереживать. С точки зрения биологии это легко объяснить: намного эффективнее для нашего выживания, когда группа испытывает единую эмоцию, ведь так справиться намного проще, чем в одиночку", — рассказывает Лайфу психолог Марина Гарбажа.
Как правильно строить отношения с партнёром, которому свет не мил? Фото © Shutterstock
Но это же, по словам эксперта, порой может иметь и негативные последствия. В близких отношениях с человеком мы склонны практически "заражаться" его эмоциями и настроением.
Если один из партнёров долгое время чувствует себя подавленно и несчастно, то это же настроение вскоре нападает и на второго
Если один из партнёров долгое время чувствует себя подавленно и несчастно, то это же настроение вскоре нападает и на второго.
То есть ему тоже не хочется никуда выходить, нет мотивации на изучение чего-то нового, появляются апатия и недовольство окружающим миром.
Любовь со страдальцем: чем опасны такие отношения? Фото © Shutterstock
Справиться с партнёром-страдальцем можно. Если второй более энергичный и жизнерадостный человек, он может попробовать "заразить" половинку своим видением мира.
Общайтесь с партнёром и делитесь своим взглядом на ту или иную ситуацию, чтобы у него была возможность понять, как может быть ещё. Станьте для него примером и покажите, что на самом деле в мире есть не только чёрное, но ещё и розовое с жёлтым
Если же любые попытки решить проблему и помочь партнёру заканчиваются неудачей, а сам человек уходит в отрицание, то эксперт советует задать себе вопрос, готовы ли в отношениях с этим человеком постоянно переубеждать его в чём-то.
Поэтому сначала стоит взвесить все за и против отношений с таким человеком, потом попробовать его переубедить. И после решать: оставаться или расходиться.
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