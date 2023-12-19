Почему несчастье заразно и чем опасны отношения с партнёром-страдальцем

Мы устроены таким образом, что "зеркалим" поведение окружающих людей. Всё это связано с эмпатией и зеркальными нейронами, которые заставляют нас радоваться, грустить или бояться вместе с другим человеком.

"Наш мозг очень альтруистичен и буквально нуждается в том, чтобы сострадать и сопереживать. С точки зрения биологии это легко объяснить: намного эффективнее для нашего выживания, когда группа испытывает единую эмоцию, ведь так справиться намного проще, чем в одиночку", — рассказывает Лайфу психолог Марина Гарбажа.

Как правильно строить отношения с партнёром, которому свет не мил? Фото © Shutterstock

Но это же, по словам эксперта, порой может иметь и негативные последствия. В близких отношениях с человеком мы склонны практически "заражаться" его эмоциями и настроением.

Если один из партнёров долгое время чувствует себя подавленно и несчастно, то это же настроение вскоре нападает и на второго Марина Гарбажа Психолог

Если один из партнёров долгое время чувствует себя подавленно и несчастно, то это же настроение вскоре нападает и на второго.

То есть ему тоже не хочется никуда выходить, нет мотивации на изучение чего-то нового, появляются апатия и недовольство окружающим миром.

Любовь со страдальцем: чем опасны такие отношения? Фото © Shutterstock

Справиться с партнёром-страдальцем можно. Если второй более энергичный и жизнерадостный человек, он может попробовать "заразить" половинку своим видением мира.

Общайтесь с партнёром и делитесь своим взглядом на ту или иную ситуацию, чтобы у него была возможность понять, как может быть ещё. Станьте для него примером и покажите, что на самом деле в мире есть не только чёрное, но ещё и розовое с жёлтым Марина Гарбажа Психолог

Если же любые попытки решить проблему и помочь партнёру заканчиваются неудачей, а сам человек уходит в отрицание, то эксперт советует задать себе вопрос, готовы ли в отношениях с этим человеком постоянно переубеждать его в чём-то.