Как женщины управляют мужчинами в отношениях: шесть главных манипуляций

Манипулятор — человек, который всегда действует в угоду своим интересам. Кому-то свойственно применять разные уловки на работе, а кому-то — в личной жизни. Главное условие — представить вещи таким образом, чтобы другой человек верил — он хочет сделать это сам и от чистого сердца. О женских манипуляциях ходят легенды… Как с помощью литров слёз выпросить у любимого те самые туфли? А как заставить мужчину не ходить в бар с друзьями, едва поджав губы и сделав опечаленный вид? Сегодня поговорим об излюбленных дамских уловках в отношениях!

1. Манипулируют слезами

Как использовать мужчину в своих целях? Фото © Shutterstock

Техника, которая точно поможет серьёзно настроенной на всё ради своих целей женщине разобраться в том, как управлять и манипулировать мужчиной. Многие мужчины не знают, как себя вести рядом с плачущей дамой и как её успокоить. А ей растерянность бойфренда на руку. В таком случае партнёр постарается выполнить все требования манипуляторши, лишь бы успокоить её, наказать обидчиков, простить и так далее.

2. Игра в слабость

"Красота в беспомощности" — беспроигрышная тактика. Попросите совета благоверного в выборе, например, смесителя в ванную. Или, может быть, вам нужно повесить полку, съездить к ветеринару или вы хотите быть сопровождённой куда-нибудь поздним вечером, потому что страшно одной. Это блестящая возможность использовать манипуляцию слабостью. Во-первых, провести встречу с пользой, а во-вторых, привязать мужчину к себе. Ведь в этой ситуации он герой!

3. Игра в "молчанку"

Почему женщины так легко манипулируют мужчинами? Фото © Shutterstock

Демонстрация своего недовольства или обиды — один из популярных видов воздействия на партнёра. И один из самых неприятных. Почему? Женщина может молчать неделями, и это разъедает мужскую психику. Медленно и верно. Представитель сильного пола пойдёт на всё, чтобы невыносимый игнор наконец-то прекратился.

4. Манипуляция лишением секса

Сколько раз любой из нас видел в фильмах сцену, когда мужчина провинился, а возлюбленная наказывает его отсутствием половой жизни. Пауза может длиться неделю или даже месяц. И это точно один из самых мощных приёмов. Потом женщина может ещё "добить" партнёра, например, дразня его откровенным нарядами, намёками. Таким образом партнёр-манипулятор пытается указать другому на его провинность.

5. Уловка с положительным подкреплением

Эти способы используют женщины для эффективной манипуляции мужчинами. Фото © Shutterstock

Как добиться от мужчины подарков или использовать его ради выгоды? По принципу оперантного научения, так воспитывают собачек: "ситуация — реакция — подкрепление". Вы создаёте ситуацию, он реагирует, вы даёте положительное подкрепление. Последним может стать искренняя благодарность, какое-то приятное действие в ответ, лакомство или секс.

6. "Правильные" прикосновения