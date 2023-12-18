Путин: Командный голос — это не когда стёкла дрожат 18 декабря, 16:14 Фото © LIFE / Павел Баранов

Уметь доносить до окружающих людей свои мысли гораздо важнее громкого голоса, от которого стёкла дрожат. Таким мнением поделился в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

Так, одна из участниц встречи в диалоге с главой государства пожаловалась, что ей никак не удаётся выработать командный голос. Но президент в ответ её заверил, что отталкиваться нужно от цели коммуникации, от мысли, которую требуется донести собеседнику. В каждом случае, рассуждает Путин, тон и громкость будут иными, и на деловых переговорах не стоит говорить так же, как вы бы коммуницировали в боевых условиях или "там, где самолёты летают".

"Но и командный голос — это не децибелы такого уровня, чтобы стёкла дрожали", — подчеркнул президент.

Именно вкрадчивости и ясности мыслей Путин советует добиваться в первую очередь, потому что "если что-то там промямлить, а человек вас не понимает, то тогда будет сложно с вами коммуницировать и работать в команде".

Ранее в ходе сегодняшней встречи Путин пообещал стереть грани для зачисления девушек в Академию ФСБ. По словам российского лидера, девушки — "огромный резерв России", у них есть большой потенциал в современных профессиях, в том числе тех, которые считаются мужскими.

Авторы Марина Калегина