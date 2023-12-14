Семья, театр, спорт: Путин посоветовал россиянам, как провести идеальные новогодние каникулы
Путин рассказал, что лучше провести новогодние праздники вместе с семьёй
Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции рассказал, как лучше провести новогодние праздники. По его убеждению, следует обязательно уделить время семье.
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как провести Новый год. Видео © LIFE
"В Новый год нужно уделить больше внимания близким, семье. Найти общее дело: выставки, театры, спорт обязательно. Нужно активный образ жизни вести. Желательно провести его [Новый год] с семьёй", — пояснил Путин.
Ранее Лайф рассказал, как будут работать и отдыхать россияне в предновогодние дни в 2023 году. Так, 29 декабря придётся отработать в обычном режиме — и нет причин, чтобы уходить с работы раньше. А 30 и 31 декабря — просто календарные выходные.