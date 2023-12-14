Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Минобороны ответило на претензии Сеула после пролёта российских и китайских самолётов

Путин объяснил, как связана доступность вакцины против кори с ценами на яйца

"Приношу свои извинения": Путин пообещал разобраться с ценами на яйца

Путин ответил на вопрос Лайфа о деле журналистки Баязитовой

Путин: Россия уничтожила 747 танков ВСУ с начала контрнаступления

"Зачем?": Путин ответил на вопрос о возможности новой волны мобилизации

Путин: Уровень безработицы в России уже 2,9%, такого никогда в истории не было

Путин назвал свою главную задачу в случае переизбрания в 2024 году

Началась совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным

Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся КПП на границе с Финляндией

Семья, театр, спорт: Путин посоветовал россиянам, как провести идеальные новогодние каникулы

Путин рассказал, что лучше провести новогодние праздники вместе с семьёй

14 декабря, 11:41
<p>Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции рассказал, как лучше провести новогодние праздники. По его убеждению, следует обязательно уделить время семье.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как провести Новый год. Видео © LIFE

"В Новый год нужно уделить больше внимания близким, семье. Найти общее дело: выставки, театры, спорт обязательно. Нужно активный образ жизни вести. Желательно провести его [Новый год] с семьёй", — пояснил Путин.

Символ наступающего 2024 года по восточному календарю: зелёный дракон

Символ наступающего 2024 года по восточному календарю: зелёный дракон

Ранее Лайф рассказал, как будут работать и отдыхать россияне в предновогодние дни в 2023 году. Так, 29 декабря придётся отработать в обычном режиме — и нет причин, чтобы уходить с работы раньше. А 30 и 31 декабря — просто календарные выходные.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!