Семья, театр, спорт: Путин посоветовал россиянам, как провести идеальные новогодние каникулы

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции рассказал, как лучше провести новогодние праздники. По его убеждению, следует обязательно уделить время семье.

"В Новый год нужно уделить больше внимания близким, семье. Найти общее дело: выставки, театры, спорт обязательно. Нужно активный образ жизни вести. Желательно провести его [Новый год] с семьёй", — пояснил Путин.

Ранее Лайф рассказал, как будут работать и отдыхать россияне в предновогодние дни в 2023 году. Так, 29 декабря придётся отработать в обычном режиме — и нет причин, чтобы уходить с работы раньше. А 30 и 31 декабря — просто календарные выходные.