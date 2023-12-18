"У вас большие связи!": Путин обещал стереть грани для зачисления девушек в Академию ФСБ

Девушки — "огромный резерв России", у них есть большой потенциал в современных профессиях, в том числе тех, которые считаются "мужскими". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

Владимир Путин отвечает на вопрос о приёме девушек в Академию ФСБ и рассказывает о женщинах в "мужских" профессиях. Видео © LIFE

Участвовавшие во встрече Диана Синянская и Ксения Хренова поделились с главой России своим желанием трудиться в сфере информационной безопасности. Диана пожаловалась, что в Академии ФСБ РФ проводят набор девушек исключительно на направление "иностранные языки", а вот приём студенток женского пола на кафедру информационных технологий не ведётся. В ответ на это президент пошутил о том, что надо учить русский и этим не мешало бы заняться вообще всем. Но и иностранные языки пригодятся, отметил российский лидер. А собеседница спросила его о том, есть ли возможность как-то повлиять на действующий сейчас в Академии ФСБ порядок приёма девушек-абитуриентов.

"Мы их поправим. Они должны понимать, что девушки — это такой огромный резерв России. Там, где они ещё не работают, они должны раскрыть свои таланты в полную силу. Я как бы в шутку [сказал], с иронией, но на самом деле оно так и есть, особенно это касается современных профессий", — ответил Путин.

Президент напомнил о том, что иногда женщины работают, к примеру, на железных дорогах, заколачивая сваи, а в данном случае речь и вовсе идёт об интеллектуальной сфере, поэтому непонятно, по какой причине девушки не могут учиться на этих специальностях, получать образование и успешно трудиться. В частности, в лётных училищах есть девушки-лётчики, совершающие вылеты на боевых самолётах, и они, по заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, справляются блестяще. А ведь профессия боевого пилота всегда считалась сугубо мужской.

"Сегодня все грани стираются", — подытожил президент и пошутил, что теперь у обратившихся к нему девушек "большие связи".