Путин рассказал о производстве роботов в России Путин считает, что в России робототехника мало развита, но спрос на роботов есть 18 декабря, 15:19 Робот-экскурсовод в Приморской государственной картинной галерее. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

В России робототехника развивается медленными темпами, однако спрос на это направление уже сформирован. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

"У нас, к сожалению, пока это (робототехника. — Прим. Лайфа) не развито так, как нужно, так, как требует жизнь, как требует экономика. <…> Сферы применения [есть], мы просто ещё не наработали, но они есть", — поделился глава государства.

Ранее сообщалось, что беспилотный робот-дворник собрал овации на выставке "Россия". Он может не только мести дворы и убирать улицы, но и следить за безопасностью. Робот подключён к системе "Безопасный город".

Авторы Татьяна Миссуми