Студенты-медики из Петербурга учатся спасать пациентов с помощью умных роботов

В исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера открылся расширенный аккредитационно-симуляционный центр. Там будущие медики научатся проводить операции и оказывать неотложную помощь, а помогут им в этом нелёгком деле умные роботы, способные имитировать реакции человека.

Умный робот, способный имитировать реакции человека. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Манекены, которые представлены в нашем центре, максимально приближены к человеку. Ткани делаются из структур, которые позволяют получить мануальные ощущения от того, что выполняешь манипуляции с тканями живого человека", — подчеркнул травматолог-ортопед Марат Асадулаев в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Роботы, которые используются для обучения, умеют дышать и кашлять, а их зрачки реагируют на свет. Каждый уголок тренировочного центра погружает во врачебную реальность. После того как специалист отработал навыки до автоматизма, начинающие врачи получают аккредитацию — самый заветный документ после диплома.