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27 ноября, 15:56

Студенты-медики из Петербурга учатся спасать пациентов с помощью умных роботов

<p>Медики учатся проводить операцию в исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера. Обложка © <a href="https://tvspb.ru/news/2023/11/27/peterburgskie-studenty-mediki-provodyat-operaczii-na-umnyh-robotah-sposobnyh-imitirovat-reakczii-cheloveka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Медики учатся проводить операцию в исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

В исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера открылся расширенный аккредитационно-симуляционный центр. Там будущие медики научатся проводить операции и оказывать неотложную помощь, а помогут им в этом нелёгком деле умные роботы, способные имитировать реакции человека.

Умный робот, способный имитировать реакции человека. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Умный робот, способный имитировать реакции человека. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Манекены, которые представлены в нашем центре, максимально приближены к человеку. Ткани делаются из структур, которые позволяют получить мануальные ощущения от того, что выполняешь манипуляции с тканями живого человека", — подчеркнул травматолог-ортопед Марат Асадулаев в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Роботы, которые используются для обучения, умеют дышать и кашлять, а их зрачки реагируют на свет. Каждый уголок тренировочного центра погружает во врачебную реальность. После того как специалист отработал навыки до автоматизма, начинающие врачи получают аккредитацию — самый заветный документ после диплома.

Робот-хирург впервые провёл операцию на сердце в центре Алмазова в Петербурге

Робот-хирург впервые провёл операцию на сердце в центре Алмазова в Петербурге

А ранее Лайф рассказывал о робокошках, которые помогают пациентам и врачам в московских больницах. Роботы, похожие на мурлыкающих животных, научились доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов до лифта и в комнату отдыха.

Дарья Нарыкова
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