Милейшие робокошки заступили на работу в больницах Москвы

Роботы-помощники появились в рамках пилотного проекта в трёх больницах Москвы. За внешний вид с кошачьими ушами и глазами их назвали робокошками, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Робокошки появились в трёх больницах Москвы в рамках пилотного проекта. Видео © Портал Правительства Москвы

"Робокошки умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов, например, до лифта и в комнату отдыха, а по пути делиться полезными советами о поддержании своего здоровья", — рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Робокошки, как любые настоящие коты, любят, когда их гладят и чешут за ушком. А чтобы включить помощника, необходимо прикоснуться ко лбу, выбрать на дисплее нужный пункт меню и нажать "Поехали!". После завершения маршрута робот автоматически вернётся на своё место в приёмное отделение либо к регистратуре. Работать робокошки будут в ГКБ № 67 имени Ворохобова, № 15 имени Филатова и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского.