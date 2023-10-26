Робот-хирург впервые провёл операцию на сердце в центре Алмазова в Петербурге

Робот-хирург впервые провёл операцию на сердце пациенту в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.

Сложная операция проводилась при помощи роботического хирургического комплекса Da Vinci. Причём подготовка к хирургическому вмешательству "нового поколения" заняла около полугода. Пациентом для эксперимента стал 29-летний петербуржец с миксомой — доброкачественной опухолью сердца крупных размеров.

Ему было жизненно необходимо удаление образования, поскольку оно негативно влияло на гемодинамику. Благодаря новому способу у врачей не было нужды рассекать грудину, из-за чего у пациента теперь значительно сократится время восстановления.

"В ближайшей перспективе мы планируем применять возможности роботической хирургии для других видов кардиохирургических вмешательств", — заявил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии № 3 Вадим Гребенник.