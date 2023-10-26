Робот-хирург впервые провёл операцию на сердце в центре Алмазова в Петербурге
Робот впервые выполнил операцию на сердце. Обложка © VK / НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России
Робот-хирург впервые провёл операцию на сердце пациенту в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова.
Сложная операция проводилась при помощи роботического хирургического комплекса Da Vinci. Причём подготовка к хирургическому вмешательству "нового поколения" заняла около полугода. Пациентом для эксперимента стал 29-летний петербуржец с миксомой — доброкачественной опухолью сердца крупных размеров.
Ему было жизненно необходимо удаление образования, поскольку оно негативно влияло на гемодинамику. Благодаря новому способу у врачей не было нужды рассекать грудину, из-за чего у пациента теперь значительно сократится время восстановления.
"В ближайшей перспективе мы планируем применять возможности роботической хирургии для других видов кардиохирургических вмешательств", — заявил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии № 3 Вадим Гребенник.
Весной Лайф рассказывал, как в Екатеринбурге робот-хирург впервые провёл операцию по удалению рака простаты. Выполняла её роботизированная система Da Vinci X — у неё четыре руки, одна из которых держит камеру, другая выполняет обязанности ассистента, а остальные — оперируют, в точности повторяя действия хирурга. При этом механические конечности ещё и вращаются на 360 градусов.